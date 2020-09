Caputo: “Un 98% de los infectados prácticamente no se va a dar cuenta que contrajo el virus”

Declaraciones del Secretario de Salud a “La Primera Mañana” de Cadena 103. Pidió ser “solidarios”.

El Secretario de Salud del Municipio, Germán Caputo habló en la mañana de este miércoles con “La Primera Mañana” de Cadena 103.

En el transcurso de la entrevista expresó que “a lo largo de estos últimos días hemos notado un aumento importante de consultas respiratorias, es decir, se notó mucho en distinto personal de hogares, personal esencial no de salud, que por ahí trabaja en otras ciudades pero vive y duerme acá y hemos notado muchas consultas respiratorias en todos los centros de atención de salud”.

Caputo agregó que “eso se fue traduciendo en mayor cantidad de casos sospechosos y a su vez mayor cantidad de casos. Es un poco lo que estábamos previendo porque en los alrededores y el AMBA estaban aumentando los casos”.

A lo que agregó “el virus tiene un contagiosidad muy alta, realmente a veces no nos damos cuenta y nos contagiamos, un alto porcentaje, te diría un 98% prácticamente no se va a dar cuenta o va a tener un resfrío mínimo, pero hay un porcentaje que es un 2%, que para el que le toca es un 100% o para el familiar es un 100%, que no la va a pasar bien. Entonces en esto tenemos que ser solidarios y tratar de pensar en ese porcentaje que no la va a pasar bien”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp