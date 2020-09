Covid en Olavarría: Hay 132 personas aisladas

Se informó que 42 son casos sospechosos que esperan resultado de hisopados.

Olavarría transita por estas horas días con mayores casos activos desde el inicio de la pandemia del Coronavirus. Hasta la jornada del miércoles se habían informado un total de 121 casos activos.

En la jornada del miércoles el olavarriense Fernando Quiroga que viene realizando un seguimiento diario de los números de la emergencia sanitaria informó como fue el comportamiento de los brotes de junio, julio y agosto.

1er Brote: Máximos 27 casos diarios (12/06) 109 Activos acumulados (20/06) 2do Brote: Máximos 19 casos diarios (13/07) 78 Activos acumulados (18/07) 3er Brote: Máximos 30 casos diarios (01/09) 121 Activos acumulados (02/09)

En este contexto fue que En Línea Noticias consultó a voceros oficiales para conocer específicamente el número de vecinos y vecinas que se encuentran aislados de manera preventiva.

Se informó que hay un total de 132 personas aisladas y se aclaró que de ese total 42 son casos sospechosos que están a la espera de los hisopados correspondientes.

En las últimas horas el Secretario de Salud del Municipio, el doctor Germán Caputo brindó una entrevista al Canal Local donde indicó que la semana que estamos transcurriendo “es una semana compleja”.

“La estrategia es cuidarnos. El tema social es complejo: nosotros no somos jueces y policías. Estamos cansados. Estamos luchando con algo que no se conoce bien, no se escucha y no se ve”, dijo Caputo en la misma entrevista al Canal Local.

