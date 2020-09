Covid: “No nos preocupa el número de ayer, nos preocupa que se sostenga en el tiempo”

El Intendente se refirió a los 56 casos positivos anunciados el lunes en el inicio de la semana. ¿Puede haber un cambio de Fase? Que dijo el Intendente.

El Intendente Municipal Ezequiel Galli habló en la mañana de este martes con Radio Olavarría donde se refirió a los 56 casos de Coronavirus detectados e informados el lunes. En una entrevista a Luis Occhi afirmó: “en realidad lo veníamos pensando, sabíamos que iba a suceder. Tenemos muchos problemas en trabajadores esenciales. No nos preocupa el número de ayer, nos preocupa que se sostenga en el tiempo el número de ayer.”

El Intendente volvió a hablar de la situación del Hospital: “el primer número que miramos es la gente que tenemos en terapia intensiva y cuántos internados tenemos en clínica. Todo eso tiene que ver con la preocupación que uno tiene”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Olavarría baje de Fase de mantenerse estos números el Intendente fue categórico “yo no lo creo, no creo que tengamos que volver para atrás. Hay que pensar como llegar a la Fase 5 y no retroceder a la Fase 3. Con estos números la ciudad puede seguir funcionando como está funcionando”.

“El número de camas ocupadas no es importante hoy, tenemos que entender de esta manera porque hay sectores que están sin trabajar, tenemos que pensar en que los que están trabajando deben cumplir los procotocolos. Los contagios no se dan en los lugares que están funcionando en la Fase 4. Hoy la decisión nuestra es no volver a Fase 3”, finalizó.

