En Olavarría “yo tuve la mala suerte de estar en contacto con el virus”, dice la médica positiva de COVID

La médica Clarisa Laprida hizo publico su caso en redes sociales.

El último fin de semana se confirmaba que profesionales de la salud de la ciudad de Azul y que trabajan en Olavarría fueron positivo para Coronavirus. Uno de los casos es el de la médica Clarisa Laprida quien este jueves escribió una carta en su cuenta de Facebook que rápidamente trascendió las fronteras de Azul.

La médica Clarisa Laprida, vecina de la ciudad de Azul, con extremada precisión contó como transcurren estos días sabiendo que es COVID positivo.

“A la sociedad de Azul, mi nombre es Clarisa Laprida, tengo 38 años, soy porteña, pero adopte y elegí azul como ciudad para criar a mis hijos. Mi marido es azuleño, mi primer hijo es azuleño, mi suegra es azuleña, mi suegro era azuleño y tengo muchas amigas también azuleñas. Tengo 5 hermanas que viven en capital federal y 1 hermano que vive en Nueva Zelanda, un padre abogado y una madre trabajadora que nos dieron a mi y a mis hermanos los valores que hoy estoy orgullosa de brindarle a mis hijos”, se presenta.

La medica agrega: “de profesión y vocación soy médica, por elección fui pediatra y tuve el honor de hacer mi primera residencia acá mismo en azul y luego decidí especializarme en diagnóstico por imágenes y tuve también el honor de ganar una beca para formarme en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, lugar donde me podría haber quedado, pero decidí volver a Azul porque quería devolverle a la ciudad algo de todo lo que me habían dado los años que transité mi formación como pediatra”.

Luego una aclaración que llega con posterioridad a que se conociera que contrajo el Coronavirus: “hoy quizá la gente me conozca como la 2da médica de la ciudad que fue positiva para Covid, y me gustaría contarles a los que les interese mi historia para llevar tranquilidad y dejar de lado la angustia que toda esta situación genera en la sociedad”.

La médica explica: “desarrollo mi tarea en el Hospital Materno infantil, en un instituto privado en esta ciudad (Azul) y en un centro de imágenes en la ciudad de Olavarria, donde me dieron la oportunidad de desarrollarme como radióloga sin ninguna traba, y fue en esa ciudad donde yo tuve la mala suerte de estar en contacto con el virus al que tanto miedo le tenemos todos”.

Cuenta cuál y cómo fue su último contacto con Olavarría. “Mi último viaje a la ciudad fue el día 4 de junio, día en el cual aparecieron los 3 primeros casos ( 2 importados y uno en principio local). Ese mismo día se decidió en conjunto con mis compañeras suspender mis turnos en dicha ciudad hasta no saber que iba a pasar, y así fue! El jueves 4 de junio fue la última vez que trabaje en esa ciudad. A los 10 días de mi último viaje ( momento en el cual ya había casi 100 casos en la vecina ciudad) me comunican que mis compañeras de consultorio estaban enfermas y que eran positivas, inmediatamente me comunico con la Medica infectologa de la ciudad de Azul y se decide mi aislamiento junto a mi grupo familiar. Personalmente me tomo el trabajo de avisar a la persona que me ayuda con las tareas de la casa y la que me ayuda a cuidar los chicos que estén alertas por la situación que estaba pasando yo. Aún no tenia síntomas de enfermedad”, dice.

Cuenta además que al día siguiente ella siente “pérdida del olfato e inmediatamente lo comunico al grupo de seguimiento que me habían asignado, a los pocos minutos estaba sentada en la sala de toma de muestra para covid en el hospital materno infantil” y agrega “a las 23 hs de ese mismo día ya me comunican el positivo, e inmediatamente la angustia y el miedo se hacen realidad. Miedo a que mis hijos chiquitos sufran algún síntoma, miedo que mi marido se enferme, miedo y angustia de haber expuesto a alguien a lo que yo estuve expuesta. A los largo de todo el día los mensajes de apoyo y de “no puedo creer que seas vos con lo que te cuidas! “ o “ siempre te veo vestida como un astronauta y limpiando todo” como puede ser??? Esa es la pregunta que me hice yo también! Como puede ser!??? 80 días cumpliendo con la cuarentena como corresponde y con todas las medidas de protección”.

Dice y se justifica: “esta carta es para llevar tranquilidad a la sociedad y que desde el momento uno las personas con las cuales yo tuve contacto están aisladas y cumpliendo con los pedidos de los médicos que lo la siguen”.

Agrega como mensaje: “Estigmatizar a los enfermos hace que la gente tenga miedo de avisar si tiene algún síntoma, y eso lo único que genera es más contagios! No señalemos con el dedo a los enfermos, ayudemos a que se sientan confiados en avisar ante la más mínima duda! Nadie quiere estar enfermo y nadie quiere contagiar! Esto pasa y paso en todo el mundo, intentemos entre todos y como sociedad ser más comprensivos y no jueces siempre porque algún día nos puede tocar”.

“Espero que esto sirva para unir a la sociedad azuleña y que tiremos todos para el mismo lado, proteger la salud de toda la población”, finaliza.

