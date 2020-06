“La noticia del día es que vamos a pasar a Fase 4”, anunció Galli

Los anuncios y características de la nueva Fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Este sábado por la noche, el intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa en la que anunció el pase a Fase 4 en Olavarría.

Lo hizo acompañado por los secretarios de Salud Germán Caputo y de Gobierno Hilario Galli.

Manifestó que “vamos a pasar a Fase 4, con la rehabilitación de actividades que estaban suspendidas en Fase 3 en las últimas semanas. Estamos trabajando coordinadamente con la Provincia”.

“Quiero hacer hincapié en un punto particular: en las salidas recreativas. El Dr. Gastón Seambelar, en representación del Servicio de Pediatría del Hospital Municipal, y pediatras del sector privado se han comunicado con el equipo de Salud para que volvamos a tener salidas para los chicos. Han notado cuadros de depresión, crisis de ansiedad, de pánico por el encierro. Nos han solicitado con criterio médico que vuelvan a darse estas salidas. Van a ser dentro de los 500 metros, desde las 13 a 17 horas, para que puedan salir a esparcirse, no se pueden utilizar juegos, no se pueden juntar a tomar ante, lo mismo que antes. Las salidas recreativas para los chicos van a ser los fines de semana y días de semana. Confiamos mucho en criterio de los ciudadanos. De acuerdo a los nexos, no se han dado contagios en las salidas recreativas. Por eso nos animamos a recoger el guante. Existe una preocupación entre los pediatras. Ha habido cuadros psiquiátricos con requerimiento de internación”, expresó el Intendente.

En relación a la Fase 4, recordó que “volvemos a tener comercios abiertos, pero con protocolos y medidas de bioseguridad, haciendo hincapié en el distanciamiento social. Germán (Caputo) lo dice permanentemente que el virus es muy contagioso en lugares cerrados, en reuniones sociales, cuando no se respeta la distancia, no se usa tapaboca”.

“Flexibilizar la cuarentena, pasar de Fase, no quiere decir que el virus se flexibiliza. Tenemos que continuar tomando recaudos, lavado permanente de manos, uso de tapabocas y tener una distancia social de 1,5 o 2 metros. Tenemos que tener todos los recaudos, actuar con responsabilidad, no juntarnos a comer, ni a festejar un cumpleaños y vamos a seguir con esta tendencia positiva. Confiamos en la responsabilidad de los vecinos de Olavarría”, concluyó.

