“La PCR que hacemos nosotros no da falsos positivos”, afirmó Caputo

El Secretario de Salud de la Municipalidad de Olavarría refutó los dichos de su par de la localidad de San Nicolás que afirmó que los obreros nicoleños con COVID en Olavarría nunca tuvieron la enfermedad. Habló con Lu32.

En la mañana de este jueves el Secretario de Salud de la Municipalidad de Olavarría, doctor Germán Caputo habló con el periodista Martín Rodríguez en Lu32.

Se refirió, de manera puntual, al caso de los obreros de San Nicolás, que fueron positivos de COVID en Olavarría, pero que no registraron anticuerpos de la enfermedad en un test realizado en Rosario y comunicado por la Secretaria de Salud de San Nicolás.

Germán Caputo se refirió a los dichos de su par de San Nicolás: “yo con la doctora estoy hablando desde que tuvimos los positivos, fuimos manejando el aislamiento, fuimos manejando el traslado y siempre en buenos términos. Hay que ver en el contexto en que realizó las declaraciones, ella dice que los pacientes no tienen anticuerpos. Hay que ver en qué contexto lo dijo. Que no tenga anticuerpos no quiere decir que no haya sido COVID-19”.

En términos técnicos Caputo dijo: “el estudio que nosotros hacemos es imposible que sea negativo, pero el estudio que hacen ellos es muy posible que sea negativo. No todos los enfermos desarrollan el anticuerpo, más si fueron asintomáticos. Es el gran problema que se tiene para desarrollar la vacuna”.

“Estamos hablando de dos cosas distinta”, dijo Caputo casi como clausurando el debate generado respecto a los dichos de su par de San Nicolás.

Posteriormente Germán Caputo explicó como fue el alta de los trabajadores y explicó que los cinco trabajadores cumplieron con el aislamiento y la PCR que dio negativo. “Nosotros protegimos a la población, nos dieron cinco positivos y cumplimos el periodo de curación, además se le hizo un PCR negativo y se fueron a su ciudad de origen”, relató.

