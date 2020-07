“Nos hemos animado a dar un paso más, que los próximos sean para adelante y no para atrás”

Olavarría seguirá en Fase 4, así lo confirmó el intendente Ezequiel Galli en el anochecer de este sábado en una conferencia de prensa que brindó acompañado por los secretarios de Salud Germán Caputo y de Gobierno Hilario Galli.

El Intendente leyó el parte diario emitido por la Secretaría de Salud, en el que se resalta que ya no hay personas internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal que transiten la enfermedad del Covid-19. Este sábado se realizaron 26 testeos, de los cuales 23 resultaron negativos y 3 positivos. Otra noticia importante que se desprende del reporte es que dos personas se curaron de la enfermedad y que ya se realizaron –desde el inicio de la Emergencia Sanitaria– 1340 testeos.

Respecto a las proximidades del Día del Amigo, que se conmemora cada 20 de julio, el intendente resaltó que no se encuentran permitidas las reuniones sociales.

“Estamos haciendo una fuerte campaña para que no haya reuniones este lunes 20 de julio. Es mucho el esfuerzo que hemos hecho en todos estos días y no queremos volver atrás. No es necesario festejar personalmente el día del amigo, incluso pensamos en programar un poco más adelante este festejo, podemos entre todos pensar una fecha que caiga lejos de este momento que estamos atravesando” sostuvo Galli.

Por ello, reiteró, “tenemos preparado un operativo especial muy fuerte con control urbano en coordinación con la policía de la provincia, que regirá a partir del domingo por la noche y durante la jornada del lunes”.

“Les pido de corazón: estamos trabajando día a día para contener la situación: no hay necesidad de juntarse a tomar mate en el parque o comer un asado para el Día del Amigo, podemos pensar en seguir avanzando de fase sólo si somos responsables”, consideró el Intendente.

El intendente Galli recalcó que “estamos ante un desafío, ante una pandemia que está llegando al momento más complejo como lo veníamos anunciando con Germán (Caputo). Sabemos que las enfermedades respiratorias tienen su pico en este período. Es responsabilidad de todos, de los 120 mil habitantes de Olavarría que podamos seguir en fase 4”.

“Seguimos con el monitoreo permanente y tenemos que lograr un equilibrio entre el sistema de salud y lo económico, y para que ese equilibrio se mantenga apelamos a la responsabilidad, si pensamos pasar a Fase 5. El virus llegó para quedarse, en todo el país avanza. La única forma de controlar su avance es con el distanciamiento social, con actitud responsable, sin reuniones familiares, ni festejos de cumpleaños. Este virus implicó tener un cambio en nuestra costumbres, no sabemos por cuanto tiempo, quizás sean meses, vamos a tener que seguir usando tapabocas, no vamos a poder besar a nuestros abuelos y no vamos a poder juntarnos con amigos. Si tenemos una actitud responsable, vamos a avanzar, no queremos retroceder porque se traduce en un impacto muy fuerte en la economía”, manifestó.

El Intendente pidió que todos tengamos “una actitud responsable. Si tenemos otro brote u otro pico de casos, tenemos que volver para atrás y no queremos. Queremos que la economía siga funcionando igual que como lo está haciendo hoy o incluso con mayor actividad. Cuando salimos tenemos que hacerlo únicamente para hacer mandados o para ir a trabajar. Lo tenemos que hacer entre todos, apelamos a la responsabilidad de todos para que la economía siga creciendo.Para que los números sigan siendo los que tenemos hasta ahora, con ninguna persona que requiera de una respirador, con ninguna cama que deba utilizarse innecesariamente”.

“Tenemos que seguir siendo responsables de nuestras actitudes y actos, acatando las normas. Nos hemos animado a dar un paso más, que los próximos sean para adelante y no para atrás”, concluyó.