Nicolás Kreplak planteó llevar la cuarentena hasta el 15 de septiembre

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , estimó que la cuarentena obligatoria por el coronavirus debería extenderse hasta el 15 de septiembre para evitar un colapso del sistema sanitario.

“No hablaría de cuarentena hasta noviembre. Si logramos hacer una buena estrategia que nos baje mucho la curva y nos dé tres meses más de sistema de salud sin colapso, todos firmaríamos eso”, dijo anoche Kreplak en diálogo con Luis Novaresio en el canal América.

A partir de estimaciones que indican que con el actual nivel de contagios no habrá más lugares disponibles en terapia intensiva para atender a los enfermos graves de coronavirus dentro de cuatro semanas, el objetivo de las autoridades sanitarias es desacelerar el rito de transmisión del virus y prolongar lo máximo posible el arribo al pico. “Con las nuevas medidas que están analizando, ¿cuánto se posterga ese día de colapso de sistema de salud?”, preguntó un periodista. “Eso depende de lo que hagamos: si tenemos una respuesta muy buena y el famoso R es menor que 1, tenemos una caída… Todo tiempo que ganemos son vidas y pensemos que en algún momento va a haber una solución científica para esto; nunca hubo tanta ciencia investigando algo”, aseveró Kreplak.

“Todo tiempo que ganemos son vidas”

“Todos sabemos que eso no va a ser antes de noviembre. ¿Te imaginás una cuarentena dura hasta noviembre en la Argentina?”, le insistió Novaresio. La respuesta del viceministro fue que “imagino que vamos a hacer lo posible para adaptarnos a esto y no cambiarlo por vidas. Yo pienso en mucho antes, pero iremos viendo. Si logramos una buena estrategia que nos dé tres meses más de sistema sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no?”. “Entonces la hipótesis es 15 de septiembre?”. “Si podemos decir que hasta el 15 de septiembre no colapsamos el sistema, yo compro”, sentenció el viceministro de Salud bonaerense.

Antes, Kreplak había remarcado que habría que volver a una cuarentena más estricta en el área metropolitana (AMBA) y advirtió que el sistema sanitario podría saturarse en la provincia en 30 días o 40 días, si se mantiene el crecimiento de contagios. “Todo tiempo que ganemos son vidas”, señaló.

Las estimaciones de Kreplak superaron incluso a las del jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, quien había anticipado que el confinamiento se extendería al menos hasta agosto. En tanto, según rumores esta semana podría anunciarse una prolongación de la cuarentena hasta el 12 de julio. (DIB)

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp