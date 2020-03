Transportes Malvinas explicó el motivo de la desinfección con lavandina en Azul

Si la prueba resulta positiva, el Gerente General de Malvinas no descartó realizarla en otros Municipios. Lo explicó Lucas Rey, gerente general de Malvinas, al El Central medio que publicó una entrevista a Lucas Rey, Gerente de la Empresa Malvinas S.R.L

Este sábado Lucas Rey, gerente General de Transporte Malvinas SRL, brindó una entrevista al portal de noticias El Central de la ciudad de Azul donde brindó precisiones sobre el trabajo que viene realizando en coordinación con el Municipio vecino.

Rey habló acerca de la desinfección con un camión de Transporte Malvinas que arrojó lavandina diluida en el microcentro de la ciudad. Se trató de una prueba sanitaria, una desinfección callejera como medida de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus.

Lucas Rey indicó que lo hecho en Azul se trata de una “prueba piloto”.

También, consideró que si bien el horario de la desinfección podría modificarse la próxima vez para evitar mojar a las y los transeúntes, “si todos estuviéramos en nuestra casa y no estuviéramos en la calle” nadie se vería afectado directamente por la acción del camión.

-¿De qué manera se planeó y se puso en práctica la desinfección callejera que se hizo en el microcentro local?

–Es una actividad que se hizo como prueba piloto, y como toda prueba es perfectible y tenemos que ir ajustándola. Se está haciendo en ciudades europeas, en Buenos Aires, en la mayoría de los distritos grandes: baldear la zona céntrica con agua clorada, agua con lavandina, para profundizar el servicio de limpieza y desinfección.

Fue una prueba, nos dimos cuentas que hay cuestiones que hay que corregir, como el alcance los picos, pero la idea seguir sumando en la cadena de colaboración con el Municipio en nuestro rol de empresa de limpieza de la ciudad.

-¿Para esta actividad fueron expresamente convocados por la Municipalidad de Azul?

-Sí, lo planteamos como una posibilidad más de contribuir, como te decía, al servicio de higiene. Se hizo la prueba y ahora estamos trabajando para ajustar las cosas que haya que ajustar o disponer; ya esa parte no es resorte nuestro sino que es resorte de la Municipalidad. Trabajamos en conjunto para poder contribuir, cada uno desde su lado, a minimizar los efectos de esta pandemia.

-¿Quién supervisó la confección, considerando proporciones, de la mezcla con la que se roció la calle y a la gente?

-No tengo ese detalle. Yo estoy en Buenos Aires y eso se hizo, a nivel operativo, en la sucursal. Pero entiendo que se siguieron las proporciones que se están recomendando a diario en los medios de comunicación para que uno haga en sus casas, las veredes, la mesada de la cocina. Ese es el criterio que se ha adoptado.

–¿No cabía la posibilidad de hacer este operativo durante la noche o en horas donde no hiciera falta mojar a la gente?

-Como te decía antes, en una emergencia todo lo que se hace son pruebas y hay que tomar decisiones sobre la marcha. Esto fue una prueba piloto y entre las cosas que se van a evaluar está esto que me decís: el horario que hay que realizarlo, que quizá no fue el mejor. Si evaluamos que es así, lo haremos en otro horario. Pero también tengamos en cuenta que la gente no debe estar en calle. Si todos estuviéramos en nuestra casa y no estuviéramos en la calle, el vehículo podría hacer, como hace en Buenos Aires, la limpieza en cualquier momento.

-¿Malvinas está realizando esta misma prueba en otras ciudades?

– No, la prueba primaria la hicimos en Azul. De resultar efectiva y ponerla en práctica en forma definitiva -si es que el Municipio así lo definiera-, lo vamos a extender al resto de los contratos, si el resto de los municipios lo requieren. También dependemos de la infraestructura que tengamos en cada uno de los contratos, ya que no en todos lados tenemos ese mismo equipo. Para tranquilidad de la gente de Azul, esto es lo que se hace en Europa y en las grandes ciudades de la Argentina.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp