“Aún no vino lo bravo”, dijo el Intendente de Tandil

Realizó esta mañana declaraciones radiales luego de sitiar la ciudad de Tandil. Reiteró: “No hay hoteles, cabañas, restaurantes, cervecerías, así que no va a venir gente a Tandil.”

Desde este miércoles en la ciudad de Tandil comenzaron a funcionar en los ingresos a la ciudad (rutas y Terminal de Ómnibus), los puestos de control sanitario (foto).

“Faltan las pistolas de temperatura, que ya las encargué. No hay hoteles, cabañas, restaurantes, cervecerías, así que no va a venir gente a Tandil. Las reservas bajaron el 70 % y el 30 % restante lo borramos ayer. Esto, junto a la toma de conciencia de la gente, que se va a quedar quieta, nos va a ayudar”, dijo el Intendente de Tandil Miguel Lunghi en declaraciones a ABC Radio.

Y aseguró que “los que van llegando de viaje, tienen que pasar por los controles”.

“Creo que hemos tomado todas las medidas. Estamos haciendo lo máximo, todo lo posible”, sostuvo el Intendente, quien ratificó que “no tengo ninguno confirmado”.

“Le pido a la gente que solo salga a hacer las compras mínimas, no abarrotarse, sino como para no tener que salir de vuelta. Y lavarse las manos con jabón y agua, si alguien tiene tos y fiebre, que no vaya al hospital, vamos a ir nosotros con la ambulancia. Puede esperar, porque no es una urgencia, hay tiempo. Pedimos que nos ayude todo el mundo. Nosotros estamos a disposición las 24 horas”.

“No conocemos el virus, recién llega a la Argentina y todavía lo podemos frenar. Tenemos que generar una meseta, en el que la gente que se vaya infectando, se pueda ir atendiendo, porque si hay un aumento muy grande, podemos colapsar el sistema de salud”, explicó.

“Nuestro sistema es bueno y estamos preparados para atender la neumonitis que causa la cepa. Tenemos 30 respiradores que es el doble de lo que recomienda la OMS para ciudades como la nuestra. Pero tenemos que tener la posibilidad de atender a todos y no llegar a tener que decidir a quien le ponemos el respirador y a quien dejamos de lado”, añadió.

El jefe comunal reconoció que “la parte económica va a ser brava”, pero enfatizó que “acá, sin colores políticos, la nación y la provincia sacarán medidas. El Municipio también. La gente tiene que pensar que la plata no le sirve si está bajo tierra en un cajón”. Y advirtió que “aún no vino lo bravo”.

Sobre el decreto de cierres de lugares de encuentro de gente y algunas restricciones, indicó que “no hay otra”.

“O me cierran los boliches o los vamos a clausurar”, remarcó el jefe comunal en otro momento de la entrevista.

“Mi obligación es estar trabajando a pesar de mi edad (el jefe comunal se encuentra entre la población de riesgo mayor de 60 años). Sigo atendiendo gente, pero cuidándome un poco”, comentó.

“Italia y Francia empezaron tarde y hoy están con Estado de Sitio. China, Japón, Corea, cumplieron y salieron. Esto vino para quedarse, pero cuando tengamos la vacuna lo vamos a controlar. Hoy, tenemos que cuidar que no colapse el sistema de salud”, reiteró.

Auguró que “ojalá que entre rápido la vacuna de la gripe, porque ayudaría un poco para diferenciar la Influenza del Coronavirus. Estamos frente a una crisis mundial”.

Sobre aquellos que llegaron a la ciudad, procedentes del exterior y no cumplen con el aislamiento obligatorio, aseguró que “ya metimos más de 10 adentro de la casa. Necesitamos ayuda de todos. Que denuncien anónimamente y nosotros vamos. Ya fuimos como a 30 casas. En general, hay buen comportamiento, piden disculpas y se han quedado adentro”.

Dijo que “multas no cobramos, pero los metimos adentro y los controlamos. En esto no hay que andar con vueltas”.

Al respecto, Lunghi consideró que “en un país serio, se quedarían todos en Ezeiza. Hay ahí un hotel. Que se queden en Ezeiza, que pague el Estado y listo. O se debería armar un espacio con camas y tenerlos ahí. Pero en esto también depende la parte cultural nuestra”.

Sobre la posibilidad de realizar los análisis de las muestras sospechosas en Tandil, explicó que “ya hicimos los tramites, hay un laboratorio excelente de Veterinarias. Estoy buscando los reactivos desesperadamente, pero los tiene todos el Malbrán. Nosotros llegamos a un acuerdo y en 72 horas con Veterinarias lo teníamos al resultado, porque hay que pensar que si todo el país va al Malbrán, los resultados van a tardar seis meses”.

También remarcó que en el sistema de salud, “con los insumos estamos justos. Tenemos barbijos. Estamos fabricando alcohol en gel para el hospital. El sistema de salud recibe 1500 millones anuales de presupuesto. Los cinco hospitales están bastante bien”.

“Las medidas a nivel nacional están bien. Lamentablemente hay muchos lugares en los que no se ha invertido en salud. Acá, el 34 % de nuestro presupuesto es para salud. Incluso, alguna obra no he hecho por poner más plata en salud. En este momento, es una gratificación para este gobierno haber hecho esto, porque estamos en mejores condiciones que muchas ciudades”, añadió.

Aseveró que “estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Salud, via whatsapp”, aunque cuestionó una reunión a la que convocó el Gobernador Axel Kicillof, a la que asistirán intendentes por secciones electorales. En ese sentido, Lunghi anticipó que “yo no voy, porque vamos a ser 60 o 70 personas. No me parece que si estoy cerrando locales en la ciudad, aparecer en un teatro en una foto”.

Sobre las medidas dentro del gobierno, contó que “licenciamos al 50 % del personal y a los de más de 60 años para arriba. El único que sigo soy yo”.

Y volvió a subrayar a la comunidad que “el eslogan es quedarse en la casa”.

