Azul: “Se ha detectado que el caso cero de la cárcel es de una persona que proviene de Tandil”

“Se ha detectado que el caso cero de la cárcel es de una persona que proviene de Tandil, ciudad que no permite el ingreso de gente de Azul, que no pueden ir ni siquiera al médico porque nos tienen vedados por una decisión no se sabe por qué, porque para provincia Azul no tiene circulación comunitaria. Bueno, el caso cero, es un guardia cárcel procedente de Tandil” detalló en la mañana de este martes el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Azul Alejandro Vieyra.

Vieyra realizó estas afirmaciones cuando fue entrevistado en el programa “Tiempo de Radio”, que se emite de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 por AM 1320.

Allí hizo especial hincapié en la situación sanitaria en la Unidad Penal N°7 de Azul.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp