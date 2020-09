Como en Olavarría, Coronel Pringles abre todos sus accesos a la ciudad

Fuente y foto: El Orden de Coronel Pringles

A partir este martes se levanta el retén de control de acceso a la localidad de Coronel Pringles y y también en Indio Rico, de acuerdo con lo anunciado este lunes por la Municipalidad de Pringles. La medida es idéntica a la adoptada por el Intendente Ezequiel Galli días atrás.

“Llegó el momento de que el retén y los cortes que se habían hecho en caminos rurales sean levantados después de 6 meses y medio. Fue una herramienta de mecanismo de contención de llegada del virus, y mecanismo de control; en ambos casos dio resultados”, así lo anunció en conferencia de prensa el intendente Lisandro Matzkin, quien estuvo acompañado por el secretario de Salud de la comuna, Dr. Esteban Berruet.

En reunión con el Comité de Crisis se tomó esta determinación, por el hecho que en Pringles hay transmisión comunitaria, por el comienzo de siembra de gruesa y cosecha ya que es complejo desde el punto operativo sostener el retén, y porque parte de Guardia Urbana está en aislamiento por un caso positivo de uno de los integrantes, incluso el director de Seguridad se encuentra aislado.

Se advirtió “estas aperturas no nos eximen de seguir cumpliendo lo elemental, que es el cuidado personal, respetar al otro, cuando yo me acerco, cuando hablo o cuando estoy en un lugar público ser consciente, más allá de lo que yo crea o piense, mi responsabilidad cívica de ciudadano es cumplir con lo que se me plantea y es: que el tapaboca lo debo usar correctamente, que debo preservar la distancia de seguridad de 2 metros y que debo hacer una higiene correcta (de manos) cuantas veces pueda con agua o jabón o con alcohol como alternativa. Y en nuestras casas la ventilación, la higiene y la desinfección. Estas cosas no van a cambiar. Son conductas individuales que vienen a quedarse”.