Coronavirus: Cáritas Azul se suma a la recepción y entrega de alimentos

La Municipalidad de Azul informa que se ha articulado con Cáritas Azul la recepción y distribución de alimentos no perecederos para familias que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, en el marco de la pandemia provocada por el coronavirus.

En este sentido, esta mañana el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el presidente del Concejo Deliberante Juan Sáenz y el vicario de la Iglesia Catedral Marcos Ferreyra mantuvieron un encuentro para acordar las estrategias de implementación de la ayuda alimentaria.

Al respecto, se determinó que las donaciones de alimentos por parte de empresas, comercios, instituciones o vecinos serán recibidas por Cáritas. Esta -en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social y de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible- se encargará de la distribución a aquellas personas que no están alcanzadas por planes sociales, A.U.H., pensiones, pensiones no contributivas, jubilaciones, ingreso familiar de emergencia o bien no llegan a cubrir sus necesidades básicas, ante la imposibilidad de desarrollar sus actividades por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

