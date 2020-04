En Azul también estafaron a una mujer haciéndose pasar por empleados de ANSES

Fuente: Noticias de Azul

Personal policial de Comisaría primera de Azul informó que ocurrió un nuevo caso de estafas bajo la modalidad de cuento del tío.

Eugenia (de profesión docente) denunció que el día 3 de abril a las 19.10 hs recibió un llamado telefónica del número 011-28379839 en donde un hombre que se presentó como Luis Andrés Torres, le dijo que era empleado de ANSES.

En la comunicación le ofreció la asignación de $10.000 pesos que actualmente brinda el Gobierno Nacional como «Ingreso familiar de emergencia», necesitando si o si para ser efectivo el depósito una cuenta en el Banco Provincia.

Por esa razón, la denunciante se dirige al cajero del Banco ubicado en calle San Martin y De Paula – siempre manteniendo la línea telefónica con el hombre que decía ser empleado de ANSES – y mediante engaños e indicaciones le hace cambiar clave del Usuario Home Banking Bip Internet, dictándole una nueva clave y luego le solicita que rompa los tickets.

Una vez realizada la operación, la denunciante constató la faltante de dinero de una de sus cajas de ahorro por el valor de $ 18000, y en la otra cuenta, una faltante de $ 1542.

Desde la Comisaría, informaron que se encuentran realizando las correspondientes tareas investigativas para dar con los autores de esta estafa, pero aconsejan que los vecinos refuercen las medidas de seguridad.

Recomendaciones de la Jefatura Distrital de Azul: Si recibe una llamada telefónica

Le pidieron cambiar el TOKEN de su caja de ahorro, NO LO HAGA (está siendo víctima de una estafa)

Le dijeron que ganó un premio y debe depositar o transferir dinero, NO LO HAGA (puede estar siendo víctima de una estafa).

Le dijeron que eran de ANSES por la reparación histórica, ES MENTIRA. No de información de su cuenta bancaria, no deposite dinero, está siendo víctima de una estafa.

Le dijeron que eran del Banco para otorgarle un préstamo, y no requirió información previa personalmente en la entidad, ES MENTIRA. No le de información de su cuenta, no deposite dinero, puede estar siendo víctima de una estafa.

Le dijeron que determinado dinero está por dejar de circular y enviaran a alguien a su casa para que lo cambie, ES MENTIRA. Consulte en una entidad bancaria, puede estar siendo víctima de una estafa.

Le dijeron que tienen un amigo o familiar secuestrado, o que alguno de ellos necesita dinero CORTE LA LLAMADA y CONSERVE LA CALMA, llame a su familia y a sus amigos, NO DEPOSITE DINERO, NO ENTREGUE OBJETOS DE VALOR, NO DE INFORMACIÓN, puede estar siendo víctima de una estafa.

En todos los casos llame al Centro de Despacho y Emergencias 911, acérquese a la COMISARIA más cercana de su domicilio, el Oficial de Servicio lo atenderá.

