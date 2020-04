Lunghi: “No quiero perder un solo tandilense por el coronavirus”

Entrevista al diario El Eco de Tandil.

El Intendente de la ciudad de Tandil calificó al aislamiento social, preventivo y obligatorio como una “epopeya ciudadana” y afirmó “no quiero perder un solo tandilense por el coronavirus.”

En la entrevista publicada por el Diario El Eco de la vecina localidad, el experimentado Intendente señala en referencia a la situación sanitaria: “entre lo público y lo privado se ha trabajado bien con la cantidad de camas, con los respiradores. No tenemos ningún fallecido. Estamos trabajando bien con todas las fuerzas políticas, con un compromiso del conjunto. Y esto para mi es fundamental para enfrentar una situación totalmente desconocida, nunca registrada, y muy grave.”

Sobre cómo funciona la cuarentena en la vecina localidad fue vehemente: “¡Pero está claro que esto está sirviendo! Hay que ver lo que ocurre en otras partes del mundo. Los que cumplieron con el aislamiento y acataron las normas ya han podido salir y están trabajando. Donde no lo tomaron con la misma energía y seriedad, están atravesando graves inconvenientes. Nosotros lo hemos tomado con responsabilidad y bastante a tiempo. Pero no nos podemos olvidar que tenemos un conurbano que hace muchos años no tiene agua ni cloacas, que muchos viven hacinados, que unos les pide que se laven las manos pero no tienen agua corriente. Todo eso influye a favor de la pandemia.”

El Intendente radical sostuvo: “en la medida que nos comportemos bien, que nos quedemos adentro, seguiremos controlando todo. Necesitamos un par de semanas más con el mismo compromiso que tuvimos hasta ahora. Que no nos pase lo del viernes de los bancos, que todavía no sabemos el resultado de eso que ocurrió.”

