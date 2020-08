Opinión | El Coronavirus en Azul: Cómo informar desinformando

Escribe Carlos Comparato.

Desde el inicio de la pandemia por el corona virus ha sido errática la política comunicacional de la Municipalidad de Azul. Con el falso argumento de la “estigmatización” no se viene informando con precisión sobre la situación del partido y da pie para que circule cualquier tipo de rumor.

Quedó demostrado con la “no-conferencia de prensa” de este viernes. Se esperaban más precisiones luego de la cantidad de trascendidos el pasado jueves por la tarde vía redes, whatssapp o en los comercios. Había más contagiados por covid 19 que habitantes.

Por qué se evitan las precisiones? Por ejemplo: ¿No resulta extemporáneo suponer que, a esta altura, no hay circulación comunitaria del virus? Se admite entre dientes o porque se le escapa a algún funcionario. La “culpa” de la Unidad Séptima ya quedó atrás. ¿Por qué no se informó sobre el resultado del abordaje territorial en el barrio Bidegain cuando se sabe que en el mismo se registraron casos? ¿Por qué no se continuó en otros barrios como se había indicado en un parte de prensa? ¿Por qué no se dieron más precisiones sobre la situación en el Club de Remo o en un instituto médico? ¿Más allá del comunicado de la entidad de la avenida Pellegrini, el Municipio no debería haber procedido a la clausura como, en su momento se hizo con el parque eólico Los Teros o algún boliche de la ciudad? ¿Por qué no se informó oficialmente sobre la situación en Cacharí con un geriátrico (lo dijo a la pasada una funcionaria en la conferencia de prensa sin mayores precisiones). ¿Qué está sucediendo con la reaparición de casos en Chillar?

¿Cuál es la situación real del Hospital Pintos? ¿Cómo se trabaja en los lugares de la ciudad que concentran mayor cantidad de vecinos, especialmente los fines de semana, para que no se desmadre como viene sucediendo?



Algunos datos: En la semana del 21 al 28 de agosto se registraron 30 casos en la ciudad de Azul, 12 en Cacharí y 16 en Chillar. Si se toman 14 días (desde el 14) la cifra llega a 50 en Azul, 17 en Cacharí y 16 en Chillar. Los casos activos en el partido al 28 de agosto suman 75 (más que Olavarría que tiene 69)

A esta altura, y con seis meses de cuarentena, ningún gobierno, sea municipal, provincial o nacional, está en condiciones de imponer más medidas restrictivas. Es, sustancialmente, la responsabilidad social la protagonista y eso, lamentablemente, no abunda.

Este contexto no invalida que desde la Municipalidad, copiando lo que hacen otras comunas cercanas como Olavarría y Tandil, aceite los mecanismos de comunicación. Hay que temerle al virus, no a tener informada de manera cristalina a la comunidad.

