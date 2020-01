Tandil con bajo nivel de reservas pero con “buenas” expectativas

Fuente: El Eco Multimedios

Tanto el director de Turismo de Tandil, Rodrigo González Inza, como el empresario Ariel Bardisa, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil, reconocieron en diálogo que el nivel de reservas viene siendo bajo pero se mostraron esperanzados de que se revierta la situación y la temporada sea buena.

El avance tecnológico, la posibilidad de manejar toda la información desde el celular y de reservar mediante el dispositivo móvil desde cualquier lugar y en cualquier momento hicieron que ya no se registren tantas consultas ni reservas anticipadas, sino que se realicen más sobre la fecha del viaje.

“Estos son algunos factores que van variando año a año, pero venimos viendo desde hace ya mucho tiempo que cambió la modalidad. El avance en las comunicaciones, el hecho de que uno pueda mirar el clima y otras variables hacen que la gente contrate más sobre la fecha y no como era en el pasado, que quizá un mes antes uno ya tenía un panorama de cómo iba a ser la temporada”, expresó González Inza.

En tanto, Bardisa comentó que “venía siendo un poco duro, pero ahora por suerte ya viene remontando. Igualmente la primera semana de enero suele ser complicada. Nosotros veníamos muy bien en cuanto a consultas y reservas hasta fines de noviembre, pero ya para diciembre se calmó. Se ve que la gente se ocupó de otras cosas y no se registraron tantas consultas.”

Al analizar las estadísticas de reservas anticipadas indicó el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil que el arranque de la temporada, que es similar al del año pasado, “viene un poco más despacio de lo que esperábamos” y evaluó que la gente se decide más sobre la fecha, una modalidad que se viene instalando desde hace algunos años.

“El arranque de este 2020 es muy similar al del 2019, que sinceramente no fue una buena temporada. Lo que deseamos es que este año sí lo sea, pero no podemos asegurarlo hoy. No hay reservas como para avalar eso. De hecho, con las que hay, tengo que decirte que no va a ser una temporada buena”, manifestó.

Por su parte, Rodríguez Inza señaló: “Creo que enero va a ser bueno, y el año va a ser muy bueno. Esperemos que así sea. Tandil está preparado, siempre lo está. Estamos trabajando de gran forma con el Instituto Mixto de Turismo, que es uno de los pilares fundamentales. Los privados están muy a tono en estos temas y esto de trabajar en conjunto es excelente porque podemos planificar el 2020 como para adelantarnos a un montón de situaciones”, aseveró Inza.





