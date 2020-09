Tandil | Desoyendo a las autoridades, los gimnasios abrieron sus puertas y los clientes respondieron

Tandil y Olavarría esperan por estas horas la autorización de la Provincia de Buenos Aires para habilitar gimnasios y natatorios en la Fase 4, el martes en en el caso de la vecina localidad los gimnasios abrieron sus puertas y los clientes respondieron.

Así fue informado en el Diario El Eco de Tandil en donde además se remarca que El Municipio de Tandil controló, labró actas pero les dio un período de gracias de 48 horas sin multarlos.

Giselle Gaitán, del estudio de Pilates G Vital, resaltó que “trabajamos con distanciamiento, cada cual tiene su material, y cuando hay que compartirlo lo desinfectamos entre uno y otro con amonio cuaternario. El piso se lava entre una clase y otra”.about:blank

Y destacó que “la gente quiere volver, ellos quieren venir, y ya esto no da para más. Tenemos que aprender a convivir con el virus porque no podemos esperar a que salga una vacuna, que no sabemos cuándo va a ser, y no podemos estar sin trabajar hasta que salga la vacuna, aprender a convivir es llevar a cabo todos los protocolos, distanciamiento sanitario, la limpieza, el alcohol en gel, el uso del barbijo por más que no es para nada cómodo trabajar en un gimnasio con esto, en pilates más o menos lo piloteamos”.

“En Pilates somos grupos chicos de por sí, trabajamos con muy poca gente y es muy personalizado, entonces ya de por sí son grupos chicos, y ahora están más reducidos”, indicó.

“No es capricho nuestro”

“La gente vino, necesita salir, moverse. No es capricho nuestro esto, la gente lo necesita. Es injusto, no estamos en contra de otros rubros. Nosotros necesitamos trabajar, la gente necesita moverse, necesita sacar la cabeza de todo esto que está sucediendo y ponerla en algo positivo como venir al gimnasio, distraerse, y eso favorece la salud”, remarcó.

En ese contexto, consideró que se trata de un concepto de “salud integral”, no solamente “atender las enfermedades transmisibles”.

“Veremos que hacemos si la Provincia no responde favorablemente pero realmente esperamos el apoyo del Municipio. Ayer (por el lunes) con el pedido salió una carta del Sistema Integrado de Salud Pública firmada por los tres infectólogos, pidiendo que los gimnasios estén abiertos”, aseguró.

Y admitió que “si la respuesta de Provincia es negativa, esperamos el apoyo del Municipio y que nos deje abrir igual, porque hay otros municipios en Fase 4 que tienen los gimnasios abiertos. Entonces sabemos que el Intendente puede darnos la autorización”.

“Estamos saturados de injusticias, de que no vean lo que está pasando”, expresó.