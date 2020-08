Temor en La Madrid: “Estamos a un paso de que suceda lo que pasó en Laprida”

El Doctor Javier Rojo, integrante del Comité de Emergencia de La Madrid, habló sobre la situación local y regional y advirtió sobre el avance de la pandemia. Pidió “ser inteligentes y no tirar por la borda todo lo que hemos logrado”. En ese sentido insistió en la importancia de “mantener y reforzar” los hábitos Covid.

“Es muy importante leer el panorama con anticipación”, sostuvo el médico e indicó que “tenemos la posibilidad de prevenir muchas cosas para diferenciar los aciertos y los errores; un error sería creer que se puede controlar o que vamos a estar libre, por eso aparecen los relajamientos y las juntadas y en una distracción podemos tirar todo por la borda”.

“Tenemos muchas más certezas que en marzo pero parece que no las podemos aprovechar”, enfatizar Rojo.

“Lo que pasó en Laprida no es ajenos a nosotros, quizá tenemos un poco de suerte. Tenemos que capitalizar lo que sucede en otros lados”, subrayó el médico lamatritense.

“Los problemas arrancan por diversión, por esparcimiento, por irresponsabilidades y las termina pagando la comunidad. Tristemente vemos que no terminamos de entender muchas cosas. En La Madrid estamos con un montón de libertades hace un montón de tiempo; entiendo el cansancio del que no puede trabajar ni generar dinero pero no de aquel que quiera juntarse y festejar algo. Lo que no hay que hacer son pocas cosas: las juntadas, la rueda de mate…”, indicó.

“No hemos logrado contagiar en todos las medidas de precaución”, reiteró el profesional y sostuvo que “sabemos lo que hay que hacer pero lamentablemente no se está logrando”.

“Estamos a un paso de que suceda lo que pasó en Laprida. Hay que llamar a la reflexión. No falta información, se ha dado el máximo pero hay un porcentaje de la población que no lo acepta y lo comprende y nos pone en desventaja si entra el virus”, advirtió.

El profesional dijo que “no hay manera que el virus no siga circulando” por eso “es importante mantener la cuarentena, para poder atender de la mejor manera a los pacientes”.

“Tenemos que ser inteligentes, si lo somos vamos a usar la distancia social, vamos a utilizar correctamente la máscara, nos vamos a lavar las manos y no nos vamos a juntar por el tiempo que sea necesario. Hacer lo contrario sería una idiotez”, enfatizó el Doctor Javier Rojo.