“Somos 11 familias, si no trabajamos no cobramos”

Son los empleados jornalizados que trabajan en los remates feria de hacienda, “Solo la Sociedad Rural se preocupó por nosotros”

Muchos actores de la actividad economía local están siendo golpeados por la desaceleración de la economía que provocó la pandemia del COVID-19 en la Argentina y el mundo.

Los trabajadores rurales que se desempeñan en los remates feria que se desarrollan en el predio de la SRO están pasando un duro momento por la falta de actividad por la suspensión de la actividad.

Son 11 familias que se desempeñan en el lugar, algunas desde hace 50 años que están jornalizados en blanco y que solo perciben retribución y hacen aportes si trabajan.

En Línea Noticias habló con Juan Leguizamón, uno de los trabajadores quien contó el duro momento que están viviendo.

“Salvo la SRO (Sociedad Rural de Olavarría) nadie nos llamó, nadie se preocupó por nosotros. Estamos sin trabajar y si no trabajamos no cobramos. Hasta ahora hemos comido con nuestros ahorros pero ya no podemos más. Somos 11 familias y algunos con chicos. Ni UATRE, ni las casas de remate que son para quienes trabajamos se preocuparon.”

Leguizamon agregó ademas que, “la municipalidad no nos puede ayudar porque estamos en blanco pero no cobramos porque no hay remates. Queremos saber porque no habilitan los remates feria en Olavarría, en Tandil, Azul, La Madrid, Laprida y San Jorge se están haciendo, tomando todos los recaudos que hay que tomar.”

“Olavarría tiene las mejores instalaciones de la región para realizar los remates pero es la única que la actividad sigue parada,” finalizó.

