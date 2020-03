Anticipo | Cartellone cortó la cadena de pagos y complica a proveedores locales

Foto: Archivo

Cartellone es la empresa responsable de la obra, de inversión privada, más importante de Olavarría en la actualidad. A los problemas que la empresa viene teniendo con sus trabajadores se le suma ahora complicaciones para pagar a proveedores que prestan distintos servicios. La desesperación y angustia de proveedores locales va en aumento dado que Cartellone, en algunos casos, adeuda pagos desde el mes de noviembre del año pasado.



En Línea Noticias pudo dialogar con alguno de los proveedores afectados quienes contaron parte de la situación. Entre los rubros afectados está la empresa proveedoras de viandas para los trabajadores, empresas de transporte y quienes suministran combustible, entre otros.

Un dato que aportan es los proveedores es que a la decisión de Cartellone se suma también la decisión de Loma Negra, como empresa solidaria, también de dejar de realizar los pagos como lo venía haciendo cuando Cartellone no respondía.

Desde la cementera dijeron a En Línea Noticias que, “Loma negra está ocupándose del tema, pero es importante recalcar que ellos (los proveedores) le prestan el servicio a Cartellone no a Loma Negra, por lo cual nuestra empresa no puede pagar algo que no sabe o si el servicio fue prestado o no y si Cartellone ha pagado o no.”



La falta de pago genera, entre otras cosas, que estos proveedores de Cartellone no puedan pagar con normalidad los sueldos a sus trabajadores y en algunos casos dilatar también el pago a sus propios proveedores.



Cartellone tiene a su cargo la construcción de la planta de L´Amali y en los últimos meses han sido varios los reclamos de sus propios trabajadores, nucleados en la UOCRA, quienes afirman que cobran de manera discontinuada sus quincenas y los atrasos no les permiten lograr previsibilidad en sus grupos familiares y vida diaria.

