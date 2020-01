Carlos Orifici: “Las declaraciones de Nievas fueron desafortunadas”

El Presidente de la Unión Industrial de Olavarría se refirió a las declaraciones del Presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.

El Presidente de la Unión Industrial de Olavarría Carlos Orifici cuestionó la declaraciones de Alberto Nievas, Presidente de la Asociación de Parques Industriales de Olavarría.

Orifici brindó una entrevista al programa “La Primera Mañana” que se emite por Cadena 103.

“Alberto hizo unas declaraciones que para mí son un poco desafortunadas. Primero que no todas las PyMES tienen la misma forma de manejar el personal, no pasa por que acá no tengamos egresados de primer nivel, porque son de primerísimo nivel, hay que respetar a las instituciones”, dijo Orifici.

El Presidente de la Unión Industrial agregó: “El Concejo Deliberantes es una pieza fundamental de Olavarría donde se vuelcan cantidad de inquietudes, de problemáticas y donde te puedo asegurar que el trabajo de los concejales es arduo, tampoco un concejal se va a hacer rico por ser concejal.”

Las declaraciones de Nievas

Días atrás en una entrevista concedida al programa “Un Cacho de Mañana” que se emite por la 98 Pop, el empresario Alberto Nievas había criticado con dureza a los concejales de Olavarría.

Para el Presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial los concejales “no saben dónde queda el Parque Industrial.” Avanzó más en la crítica y afirmó: “son planes VIP, no son puestos políticos. No tengo la menor duda que las dietas de los concejales son planes VIP.”

“Tenemos un Concejo Deliberante que no tiene conocimientos y cumplen una función para la cual no están preparados. Deben conocer cómo funcionan las empresas y no saben dónde queda el Parque Industrial. Insisto, no conocen las empresas y por eso no saben como tienen que legislar”, afirmó.

