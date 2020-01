Con fuerte presión popular, se aprobó la Emergencia por Violencia de Género

El Concejo Deliberante llevó adelante este jueves una sesión extraordinaria que había sido solicitada por el Frente de Todos.

Crónica: Martín Rodríguez

Organizaciones sociales, feministas y referentes de distintos colectivos coparon este jueves el recinto del Honorable Concejo Deliberante donde el cuerpo había sido convocado para tratar la Emergencia en Violencia de Género en Olavarría.

En el inicio de la sesión, la concejal María José González (Juntos para el Cambio) pidió ingresar un expediente de Resolución que da cuenta del inicio de los trabajos del Juzgado 2 de Familia, ingresó que fue avalado por el cuerpo. Por su parte la concejal Celeste Arouxet pidió incorporar una comunicación hacia el Ministerio de Desarrollo de la Nación.

En el inicio del debate la concejal Mercedes Landívar justificó el proyecto de emergencia social por violencia de género.

Recordó cuando se trató el presupuesto 2020 que ella mencionó que se iba a contramano de Nación y Provincia que jerarquiza el tema de Violencias contra las Mujeres. En Olavarría se destina el 80% al pago de sueldos del personal en cuestión. En Servicios no personales, hubo un ajuste para el 2020, comparado con el 2019. La concejal realizó un recorrido por como fue el asesinato de Valentina Gallina. Denunció que el Estado es responsable por la inacción, que no pudieron evitar los tremendos desenlaces. Destacó que la ordenanza que prevé el presupuesto específico es única en la Provincia, pero no se concretan políticas publicas con perspectiva de género que atraviesen todas las áreas.

Agregó que Olavarría no escapa a la media del país. También explicó que el proyecto que ellos presentan fue realizado en base a informes de Ni Una Menos Olavarría, Casa Popular Valeria y el PPEM de la Facultad. Destacó que Olavarría es la ciudad con el índice más alto de femicidios del interior de la provincia y está novena, contando el Conurbano. Denunció que las intervenciones del Ejecutivo local tienen carácter de ‘intermitente’.

Además, mencionó que el PPEM ha relevado en Olavarría, en la Dirección de Politicas de Género: falta de personal: falta de vehículos; falta de espacios privados; de provisión de botones; ausencia de instituciones en la Mesa Local; deficiencias en seguimiento de los casos; dificultades en el apoyo a víctimas; mal uso de los recursos disponibles. No se ha podido aplicar el protocolo de atención a víctimas en todo el Hospital y las localidades no tienen personal de atención específica.



Los dispositivos de atención llegan tarde, según se da cuenta cuando una chica de 19 años termina asesinada como su mamá. Si no suceden más casos, es por el apoyo y trabajo de las organizaciones sociales. Se le pidió al Ejecutivo el tratamiento de la emergencia por parte de las organizaciones y no hubo respuesta, afirmó Landívar, por eso termina siendo el Frente de Todos, quien lo presenta.



La palabra de la concejal fue culminada con un aplauso cerrado que bajó desde la barra.

La concejal Creimer fue la que leyó el texto del proyecto en tratamiento.

La concejal Krivochen afirmó que lamentan el crimen de Valentina y piden que se esclarezca la muerte de Mabel Olguín. Agregó que reconocen la necesidad de de declarar la emergencia, pero presentarán un proyecto propio, ya que no es cierto que el gobierno anterior no ha accionado contra la violencia de género. Es más, dijo, se han sentido acompañados por estos estamentos. Además una de las primeras acciones del intendente Galli fue la creación de la Dirección de Políticas de Género. Mencionó que es una pena que no se hayan acercado para dialogar sobre propuestas en común. Consideró que el proyecto que se presenta tiene errores conceptuales, por eso no lo acompañarán, lo que motivó algunos gritos desde la barra.

A partir de ahí, repasó lo hecho por la Dirección de Políticas de Género. Afirmó que la dirección tiene políticas transversales a todas las áreas. También es intersectorial, declaró, y trabaja de manera interterritorial. Se asegura la llegada de los servicios, a través de todos los dispositivos instalados, sostuvo la concejal. Agregó que el espacio es reconocido y visibiliza y comunica constantemente.

Promediando el discurso de la concejal, el público de la barra decidió darle la espalda, mientras leía el informe de lo que Políticas de Género hace.

Tras una extensa intervención, la concejal reiteró que no van a acompañar el proyecto del Frente de Todos, pero tampoco llegó a explicitar de qué trata el articulado, o sea, la propuesta del oficialismo.

Se pasó a un cuarto intermedio.

A la vuelta, la concejal Landívar consideró que el parlamento de la concejal Krivochen roza con la falta de respeto a las presentes. “Si estamos acá, es porque los objetivos no se están cumpliendo”, sostuvo Landívar, en referencia a lo mencionado por la edil de Cambiemos, que repasó las lineas de acción de la Dirección. Reiteró que las organizaciones sociales les solicitaron al Ejecutivo tres veces que tratara la Emergencia y no se hizo. “Se perdieron una muy buena oportunidad de hacer un trabajo integral”. Agregó que la emergencia propuesta por el oficialismo es sin líneas de acción, a diferencia de la que ellos proponen. Además, el proyecto oficial oculta a Mauricio Macri que fue el que redujo el presupuesto, denunció.

La concejal Salerno afirmó que no tiran la pelota afuera, porque reconocen que hace falta el dictado de una emergencia y que les hubiera encantado haber formado parte de la redacción. Quieren trabajar el proyecto con tiempo, a partir del lunes. Afirmó además que el equipo de Galli está abierto a seguir trabajando con los familiares y las organizaciones. Mocionó para votar el proyecto que presentaron. El mismo declara la “emergencia pública por Violencia de Género para optimizar la implementación de políticas estratégicas tendientes a fortalecer los recursos en materia de prevención y erradicación de Violencia de Género”.

La concejal Arouxet opinó que falta de respeto es dar una ordenanza con poco tiempo antes para ser estudiada y que lo que hicieron ellos es consultar a los organismos correspondientes que intervienen en la problemática. Y que no necesita que la manden a estudiar.

El concejal Sánchez afirmó que nadie la mandó a estudiar, sino que se les pidió que en el tiempo usado para hacer el informe que presentaron, hubiesen leído el proyecto de ordenanza. Y que si necesitaban mas plazo para leer el proyecto, se lo tendrían que haber pedido al presidente del Concejo, que pertenece a la misma bancada. Esto suscitó el aplauso de la barra. Él consideró que el apuro de tratamiento se debe a que se quiso tapar el aumento de tasas, tratado previamente. Tras eso, para dialogar y consensuar, pidió un nuevo cuarto intermedio.

La concejal Landívar retomó la palabra y afirmó que llegaron a un consenso. El proyecto tendrá dos artículos.

En el primero se dispone que se optimizarán los gastos de la Dirección de Políticas de Género para profundizar la prevención.

En el segundo, se autoriza al Ejecutivo a reasignar las partidas necesarias para cumplir con estos objetivos.

El proyecto más extenso será tratado en las comisiones correspondientes en el período ordinario, que comienza la próxima semana.

La concejal De Bellis tomó la palabra para expresar que lo escuchado hoy, se ha dicho muchas veces en el recinto. Recordó que ya hace dos años se creó la comisión de género. Ésta pudo llevar algunas acciones para visibilizar la violencia como los bancos rojos, que se implementó solo una vez. Pero, pese a todo eso se preguntó si lo hecho ha alcanzado para reducir los femicidios, y la respuesta es no. Se crea una disociación entre lo que las normas dicen y lo que pasa como resultado. “Con el presupuesto solo no alcanza”, sentenció. Consideró que no se puede esperar a que maten a otra piba y salir a marchar, hay que prevenir. Solicitó compromisos para trabajar en territorio. Celebró el acuerdo y el diálogo tanto en las tasas como en este tema.

El proyecto, luego, fue aprobado por unanimidad, al igual que el pase a comisión del articulado del Frente de Todos.

El concejal Sánchez, agradeció por el minuto de silencio por el fallecimiento de su madre y recordó que por 1987 ella promovió y logró abrir una de las primeras casas de abrigo de la ciudad. Destacó que su madre, pese a ser “mujer y morochona”, pudo destacarse y concretar su objetivo.

La concejal González introdujo el proyecto para pedir por la puesta en marcha del Juzgado de Familia 2. Repasó estadísticas afirmando que Olavarría es la ciudad con mayor cantidad de denuncias por Violencia Familiar, del Departamento Judicial. Por eso, teniendo en cuenta que el juez está nombrado, se le pide a la Suprema Corte que ponga en marcha el juzgado.

La concejal Landívar pidió que se solicite que el juzgado tenga la característica de ‘protectivo’.

Por otro lado, el concejal Sánchez pidió que se agregue que el inmueble lo alquile el municipio, porque podría dinamizar la puesta en marcha.

La concejal González afirmó que el juez nombrado ya está conveniando con privados, por eso no es necesario.

Se votó la moción, de todos modos, y fue rechazada, con el voto negativo de Cambiemos y la UCR.

El proyecto de resolución, en cambio, fue aprobado por unanimidad.

La concejal Arouxet presentó el proyecto para solicitar a Desarrollo Social de la Nación que apure el expediente presentado por el Municipio durante 2018 y 2019 para la construcción de hogar para víctimas de Violencia de Género.

El concejal Sánchez solicitó al concejal Ferreira, que tenía a cargo la dependencia de Desarrollo Social local, que acerque la documentación donde se dan los detalles del Hogar. Además destacó que lo acompañanan, teniendo en cuenta que hubo un cambio de gestión en el medio.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp