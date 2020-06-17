Con pedidos de informes, repudios y resoluciones sesiona el Concejo Deliberante
Este miércoles Bruno Cenizo presidió la reunión de Labor Parlamentaria.
Este miércoles, Bruno Cenizo presidió la reunión de Labor Parlamentaria que elaboró el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se realizará este jueves en el Salón de la Sociedad Española.
En el orden del día se incluyen diversos Pedidos de Informe, Resoluciones y repudios elaborados por las distintas bancadas.
La sesión será desde las 9 horas.
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS INGRESADOS EN
TÉRMINO REGLAMENTARIO
|EXPTE. 088/20 H.C.D.
|COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO REPUDIO A FISCAL, FERNANDO RIVAROLA, POR SUS MANIFESTACIONES.-
|EXPTE. 090/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ OBRAS PARALIZADAS EN LA ESCUELA N° 50 Y JARDÍN N° 930.-
|EXPTE. 092/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA APLICACIÓN DE LA LEY 28862 (FERTILIDAD ASISTIDA).-
|EXPTE. 094/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL EJECUTIVO NACIONAL LA VIGENCIA DE LA LEY 26816/13 (REG. FEDERAL DE EMPLEO Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-
|EXPTE. 096/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO AL PYTO. DE RATIFICACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA A LA RESOLUCIÓN 190 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.).-
|EXPTE. 099/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. MAYORES CONTROLES DEL TRÁNSITO EN SECTOR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
|EXPTE. 100/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA REAPERTURA DEL CONSULTORIO INCLUSIVO.-
|EXPTE. 101/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO PREOCUPACIÓN POR EL NO PAGO DEL PREMIO ANUAL POR PRESENTISMO A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA.-
|EXPTE. 104/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO A LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN DE INTERVENIR EL GRUPO VICENTÍN.-
|EXPTE. 106/20 H.C.D.
|BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ APLICACIÓN DE DISTINTAS ACCIONES DEL SERVICIO LOCAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTES DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.-
|EXPTE. 108/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN SOBRE LA BAJA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS DE APRENDIZAJE ENVIADO POR DGCYE.-
|EXPTE. 109/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LA NO CONTINUIDAD NI DIRECTIVAS DESDE COMIENZOS DE 2020 PARA LOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS IMPLEMENTADOS EN LA PCIA. DE BS. AS..-
|EXPTE. 110/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LA MEDIA SANCIÓN DEL PYTO. DE LEY QUE DISPONE LA SUSPENSIÓN POR 180 DÍAS DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S.).-
|EXPTE. 111/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA “BOXEO SIN CADENAS”.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO
EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
|EXPTE. 091/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ FUNDAMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE OLAVARRÍA LIBRE DE VIRUS.-
|EXPTE. 093/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ CATACTERÍSTICAS DEL TEST DE DETECCIÓN DE COVID-19 QUE SE REALIZA EN EL HOSPITAL DR. HÉCTOR CURA.-
|EXPTE. 095/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ CAPACIDAD INSTALADA DE SALUD EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
|EXPTE. 097/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO PREOCUPACIÓN S/ LA FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVADOS DE PACIENTES CON COVID-19.-
|EXPTE. 107/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR EL INGRESO DE TRABAJADORES DE OTRAS LOCALIDADES POR EL RIESGO DE COVID-19.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
|EXPTE. 098/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE ZANJÓN, SITO EN INTERSECCIÓN DE AVDA. COLÓN Y CALLE LA RIOJA.-
|EXPTE. 102/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA PODA DE ÁRBOLES QUE RODEA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DEL OTRO LADO DEL ÁRBOL.-
|EXPTE. 103/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. GESTIÓN ANTE COOPELECTRIC POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLA MI SERRANÍA.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
|EXPTE. 089/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ CONTROL DE PRECIOS MÁXIMOS Y STOCK DE MERCADERÍAS.-
|EXPTE. 105/20 H.C.D.
|BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-