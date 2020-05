Críticas de Schwindt: “Si vos gastaste más del 50% del presupuesto en gastos corrientes estás administrando mal”

Críticas de la Diputada Nacional Lilliana Schwindt a la administración de la Municipalidad de Olavarría. Fue en declaraciones a Radio Olavarría donde además dijo que el Intendente “no le contestó” cuando ella se puso a disposición para colaborar con las acciones que se adoptan por la pandemia.

La Diputada Nacional del Frente de Todos Liliana Schwindt brindó este jueves una extensa entrevista al periodista Martín Rodríguez en Radio Olavarría donde habló de diversos temas. El eje estuvo puesto en la primera sesión de la Cámara de Diputados de la Nación aunque no obvió hablar de la realidad económica de la Municipalidad de Olavarría.

Particularmente habló del déficit de más de 354 millones de pesos que reconoció la Municipalidad de Olavarría días atrás.

“Olavarría tiene una suerte que no tiene ningún municipio en el país, tiene un recurso extraordinario que es el Impuesto a la Piedra. Nosotros en Olavarría no debería haber déficit. Y no culpemos por este déficit a la pandemia”, dijo Liliana Schwindt.

“Esto no es la pandemia, esto es lo que venía pasando el año pasando. Esto tienen que ver con exceso de nombramiento de personal. Lo que se hizo ya está hecho y hoy no hay que cargar las tintas a los trabajadores”, sostuvo.

“En Olavarría tenemos muchos más recursos y se ha malgastado. No puede ser que el 60% del presupuesto vaya a gastos corrientes. Si vos gastaste más del 50% del presupuesto en gastos corrientes estás administrando mal”, sostuvo.

Schwindt dijo, respecto al comportamiento del Municipio en la pandemia, “yo no tengo nada que decir, se está haciendo muy bien todo” aunque aclaró: “a mi no me llamó el Intendente para nada, me he puesto al servicio para lo que necesitara pero nunca me ha contestado”.

Críticas a los “superpoderes” de Cafiero

La Diputada Nacional habló de las críticas de sectores opositores respecto a la no concurrencia del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero al Congreso de la Nación a brindar el informe correspondiente.

Dijo al respecto la Diputada Nacional del Frente de Todos Liliana Schwindt: “no creo que Cafiero se vaya a ir. Solo habrá que implementar la forma en que va a ir. Para que sea presencial no puede ser dentro del recinto de la Cámara de Diputados”.

“Si uno lo hiciera presencial se le está negando a muchos Diputados la forma de participar pero no es que Cafiero no quiera ir al Congreso”, dijo Schiwindt.

“Estamos ante una pandemia, estamos hablando de que no hay antecedentes en la historia de la humanidad de una cosa así y lo que el Gobierno Nacional necesita para ir apagando incendio es flexibilidad para tomar decisiones”, aseguró.

“Hoy se necesitan reasignar partidas y eso es lo que hará el Jefe de Gabinete”, defendió la Diputada Nacional sobre las críticas expresadas por los Diputados Nacionales de la oposición.

