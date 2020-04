“El Gobierno Municipal no entiende cómo realizar una tarea de asistencia social”

“Las medidas adoptadas para combatir al Coronavirus son necesarias, sin embargo, aunque por un lado eviten la propagación del virus, por otro generan necesidades urgentes a cubrir, como la alimentación diaria y para ello se están necesitando muchas manos voluntarias ya que el número de vecinos/as en esa difícil situación componen un grupo cada vez más numeroso”, dice un comunicado emitido este martes por la Mesa de Emergencia.

La Mesa de Emergencia de Olavarría sostiene en el comunicado que se han realizado distintas propuestas “acercar asistencia inmediata a los sectores más vulnerables y las pensamos siempre en conjunto con los mismos, y mientras todo eso es comunicado seguimos trabajando en consecuencia y elegimos no mostrar lo que se da o a quiénes se da, entendemos que esa acción es hacer política con el hambre de la gente y este espacio no es político-partidario ni mucho menos está en campaña, no obstante las necesidades deben mostrarse para que la verdad llegue a oídos y ojos de los que nunca se acercan y la reciban al menos a través de la pantalla de su celular. Por ello, no compartimos la demagogia de mostrar a una vecina o a una familia recibiendo una bolsa con mercadería o ropa, el fin por el cual actuamos es parte de nuestra ética, vivir con la conciencia tranquila de que aquello que recibimos para entregar a familias que lo necesitan, se cumple, lo sabemos nosotros/as y lo saben ellos/as.“

La Mesa de Emergencia repasó lo hecho por su sector desde el inicio de la pandemia.

El fin de semana último se entregó ropa a cada casa de referencia de espacios que conforman esta Mesa de Emergencia y se pudo entregar algo de mercadería a comedores y merenderos participes. Se están recibiendo insumos y confeccionando barbijos para entregar gratuitamente a quienes lo necesitan y hoy no pueden adquirirlos.

Sostienen “la demanda nos supera y al parecer, la comuna sigue teniendo variados pretextos para ayudar, y en ningún caso en los que se les brindó ayuda una vez vuelven a realizar refuerzos de mercadería, y si reciben alguna otra ayuda del Estado, de cualquiera de sus estamentos, tampoco les entregan mercadería, por ello acuden a las organizaciones sociales, quienes debemos realizar auxilios prácticamente a diario, ya que todos sabemos cuánto se puede estirar un paquete de fideos o arroz siendo una familia de 4, 7 o más personas.“

El comunicado agrega “al parecer el gobierno municipal no entiende cómo realizar una tarea de asistencia social acorde a estos tiempos y tampoco de superar el orgullo que les impide convocar a las organizaciones sociales para diagramar un trabajo conjunto en beneficio del total de vecinas y vecinos afectados; pero el pronóstico no es tan desalentador, en estos tiempos de crisis es cuando se ve la mejor parte de las personas, su humanidad, expresada en esa solidaridad que permite poner en marcha una respuesta de asistencia tan necesaria como urgente.”



Para colaborar con la Mesa de Emergencia se disponen los siguientes teléfonos: 15505592 – 15465039 – 15536326 – 15357574.

