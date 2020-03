Lo dijo Ignacio Montoya Carlotto. El olavarriense fue el nieto recuperado N° 114. Su reflexión en redes sociales.

El olavarriense Ignacio Montoya Carlotto, nieto recuperado número 114, se refirió este martes a los 44 años del inicio de la dictadura cívico militar. Lo hizo, primero, con una cita del filosofo Dario Sztajnszrajber quien dice: “la memoria no solo tiene que ver con el pasado sino con lo pendiente”

Luego el olavarriense Ignacio Montoya Carlotto reflexiona: “hoy conmemoramos el inicio de una etapa, de las más torcidas y oscuras de la historia Argentina, y así me hallo como un protagonista involuntario de ese tiempo. Vivo, en la primera persona de todos los días, esa lista de pendientes que aún reverberan de esos tiempos a esta parte. Pero entiendo también, que esos pendientes nos incluyen a todos, no solo a mí, o a esos involucrados directos de esos días.”

En sus redes sociales agrega: “no me hace falta describir lo explicado ya mil veces, ni enumerar, ni contar. Solo quiero tratar de señalar que el horror vivido no se diluye fácil con el tiempo, ni se difumina como las tormentas. Sanará, pero seguramente la Historia, que no tiene apuro, requerirá que pase mucho tiempo para que eso suceda. Estas cosas son difíciles de explicar, tanto así que nuestro idioma no ha encontrado una palabra para hacerlo.“

