“El Municipio no atiende el teléfono, a nadie”

El comunicado difundido este lunes por la Mesa de Emergencia.

El domingo la subsecretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Silvana Rosales, anunciaba la puesta en marcha de listas de atención para familias “que tienen un trabajo informal y hoy se quedan en sus casas”

La funcionaria informaba que desde Desarrollo Social “se armó una guardia de 8 a 20 horas con turnos rotativos para atender la demanda telefónica. Los equipos de trabajo están conformados por trabajadoras sociales, administrativos y choferes para cubrir la demanda inmediata y otro grupo –también de empleados de la Subsecretaría- que están en el depósito armando bolsones de mercadería”.

Frente a esto se conoció un crítico comunicado de la Mesa de Emergencia. donde expresaron “hay vecinas y vecinos desesperados por no poder trabajar, familias que viven al día, que en este parate de toda actividad laboral, con más impacto en aquellas que trabajan informalmente y de manera precarizada, no pueden comprar los alimentos, por ende, no tienen para comer, y se encuentran con un Estado que les ofrece alternativas pero que cuando acuden en busca de esas promesas, los teléfonos están desconectados, descolgados, ocupados, saturados y quienes tienen mejor suerte y son atendidos y sus datos supuestamente tomados, se han quedado esperando en sus casas que la ayuda llegue y todavía siguen esperando.”



Agrega la Mesa de Emergencia “en marketing político parecen estar a la altura de las circunstancias, anunciaron que desde el área de Desarrollo Social se asistiría a familias que tienen trabajo informal con bolsones de mercadería, la vendedora de esta alternativa, fue la misma subsecretaria, Silvana Rosales, con quien varios/as referentes nucleados en éste verdadero espacio de contención social, han intentado comunicarse durante todo el último fin de semana sin éxito.”

Además desde la Mesa de Emergencia se critica a la Mesa de Contención que convocó a funcionarios del Gobierno Municipal y referentes del Frente de Todos. “Hace un par de días, nos anoticiamos a través de los medios de comunicación, del armado de una “mesa de contención social”, espacio que encuentra a funcionarios públicos de cargos políticos y que al carecer de representantes de organizaciones sociales y referentes barriales legítimos, lo que se divisa es una foto que sella “la mesa de un acuerdo político” en beneficio de cada uno de los espacios partidarios que representan, es decir, a “Cambiemos” y al “Frente de Todos”, más que perseguir algún acuerdo social” dice el comunicado.

la Mesa de Emergencia agrega: “a días de haber mediatizado este armado y haber secundado siguientes, no se han visto ni en fotos ni mencionados en los textos de los medios locales, a ninguna de las organizaciones que están conteniendo esta crisis desde el barrio con comedores, merenderos y entre otras tantas ayudas, sostenidas siempre por y en la solidaridad de otras vecinas y vecinos, mientras ellos se ven ocupados en ver cómo crear un relato para vender humo y mostrarse capaces de sortear esta crisis, sin ningún tipo de vergüenza por después no concretar lo que prometen, es que sabemos, buscan su mejor camisa para la foto pero la realidad nos muestra que la ayuda está llegando según la dedocracia de quienes tienen las herramientas, por eso, las vecinas y vecinos acuden a nosotros, porque el contexto los obliga a buscar ayuda, ya, los desespera saber que no tienen qué darle de comer a sus hijos, y que además se ven en la obligación y la necesidad de no poder trabajar.”



“La Mesa de Emergencia dice que relevó en apenas, un solo día, a unas 200 familias que aún no han recibido mercadería, y tampoco los comedores y merenderos hemos sido convocados por el Estado municipal cuando nos hemos puesto a disposición para colaborar en esta complicadísima situación que amerita madurez por parte de todos los sectores para asistir a las familias más golpeadas por su previo estado de vulnerabilidad, y que no están alineadas a ningún espacio partidario y que tampoco tendrían por qué estarlo, ya que la única manera ética de gobernar es haciéndolo para todo el pueblo y no desde la mezquindad y para los propios”, agregan.



Mencionan por último “entendemos entonces que, Responsabilidad Política sería cumplir efectivamente con todo lo que se comprometieron en campaña y por lo que el pueblo los voto. Decían que eran los mejores, intenten serlo.”

