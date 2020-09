Importante reclamo solicitando acceso a la vivienda

La Mesa de Emergencia realizó este jueves una importante protesta en el ingreso a la oficina de Desarrollo Social donde, entre otras cosas, solicitan la inmediata intervención del Estado Municipal en casos de familias que se encuentran en situación de calle.

Según se indicó la protesta será por tiempo indeterminado y se concentra en Rivadavia y Rufino Fal, donde los manifestantes colocaron un gacebo al que se sumaron carteles y reclamos puntuales que hacen a la temática.

“Jamás pisaron un barrio”, dice uno de los carteles que llevaban consigo los manifestantes para visibilizar el reclamo y exigir la presencia de autoridades municipales.

Una de las personas que se encuentra en graves problemas habitacionales habló con En Línea Noticias y contó: “mi casa está toda incendiada, no tiene aberturas no tiene nada. He pedido ayuda y no me dan ninguna respuesta. La casa está prendida fuego hace tres meses”.

La mujer que relató su situación manifestó que la Municipalidad ofreció un lugar pero se trata de “casas precarias” de las que deben hacerse cargo “del alquiler”.

Otra de las mujeres que habló con En Línea Noticias dijo: “para el 30 de este mes tengo una orden de desalojo y todo tuvo que ver con un mal manejo entre el Instituto de la Vivienda y el Municipio: la perjudicada fui yo”.

En la manifestación particularmente se trata de cuatro familias que están viviendo situaciones extremadamente graves. Los manifestantes estuvieron acompañados por el abogado Luciano Muia quien habló con En Línea Noticias y sostuvo: “la Municipalidad considera que la problemática está abordada por dar ingreso a un expediente y esto no se resolvió”.

“A veces nos encontramos con la justificación de que no hay fondos, pero sabemos que sí hay fondos para autos de carrera”, expresó.