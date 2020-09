Liliana Schwindt: “No debe haber dudas entre salud y economía, la salud es primordial”

Entrevista a Telam.

La diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Liliana Schwindt cuestionó hoy a la oposición por su intención de impugnar la sesión del martes pasado y afirmó que Juntos por el Cambio “solo quiere trabar el funcionamiento del Congreso” y que “lo único que busca es cuidarle el bolsillo a los poderosos”.

Schwindt, vicepresidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, destacó además, en entrevista con Télam, la decisión del Senado de darle validez al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.

– Télam: ¿Qué opina de la decisión del Senado de darle validez al DNU sobre telecomunicaciones, un tema que hace a la defensa de los consumidores?

– LS: Es de una enorme alegría porque garantiza a toda la población el acceso a esos servicios que son esenciales y más en este momento. Esto demuestra que hay un gobierno que conoce la situación y por primera vez piensa en los usuarios. Esta pandemia viene a desnudar un tema que siempre está candente pero además este Gobierno fue más allá porque incluyó a la televisión por cable. Esos sectores gozaron de enormes privilegios y no hicieron las inversiones correspondientes. Es de una brecha tremenda el acceso a la conectividad, donde hay chicos que no tienen conexión para educarse en esta situación. Los que se oponen a esto es porque defienden sus propios intereses. Las tarifas y las inversiones tienen que ir de la mano y llegó la hora de que eso suceda.

– T: ¿Cómo evalúa la controversia generada el martes en la sesión entre el oficialismo y la oposición por la validez del funcionamiento virtual de la cámara?

– LS: Fue un capricho. La oposición se opuso a todo. El Frente de Todos le propuso muchas alternativas durante 7 horas y no aceptaron ninguna, vinieron siempre con un problema nuevo. Quieren imponerle la agenda al Gobierno y traban el funcionamiento del Congreso con total irresponsabilidad porque muchos de ellos que vinieron a Capital, atravesaron varias provincias con Fase 1 y pudieron haberse contagiado. No es el protocolo, no es la virtualidad. Es que no quieren tratar los temas que vienen. Ahora yo me pregunto, si siguen así ¿van a dejar al país sin el Presupuesto que ingresa este mes al Congreso? ¿Están dispuestos a eso? No lo he visto nunca, es de una contradicción tremenda.

– T: ¿Cree que van a terminar impugnando y judicializando finalmente la sesión?

– LS: Yo creo que deben pensarlo muy bien. La justicia no creo que intervenga en otro poder. No hay nada por otra parte que afecte los derechos de los ciudadanos. Van a dejar sin la ley de turismo en esta situación? Creo que están para cuidarle el bolsillo a los que más tienen, a los poderosos y responden finalmente al poder económico.

– T: ¿Como evalúa la decisión del Gobierno hasta el momento en torno a la situación planteada por la pandemia y las medidas adoptadas por Alberto Fernández sobre el aislamiento y privilegiar la salud de los argentinos?

– LS: El Presidente tomó una buena decisión, construyó esa decisión, buscó opiniones de expertos, con especialistas de otros países. Eso nos dio tiempo para preparar el sistema de salud sino hubiera sido un desastre y estaríamos mucho peor. Yo creo que hay que ser responsables cada uno y cuidar al otro. Por eso pienso que hay que concientizar un poco más. Tal vez deberíamos hacerlo más enfáticamente. Nos falta educar a la ciudadanía en la toma de conciencia. La grieta se metió en esta situación también y muchos la politizan. No debe haber dudas entre salud y economía, no debe plantearse ni siquiera esa dicotomía: la salud es primordial.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp