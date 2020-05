Pedido de Comerciantes a dueños de locales e inmobiliarias por el pago de los alquileres.

El agrupamiento “Comercios de Olavarría Frente al Coronavirus” emitieron este jueves un comunicado donde solicitan “comprensión” a los propietarios de locales e inmobiliarias.

“Hoy, la cuarentena dispuesta frente al coronavirus (COVID19), nos impide abrir nuestros comercios y trabajar en forma normal. La mayoría nos pudimos adaptar a la venta on-line permitida por el gobierno”, comienza diciendo el comunicado.

“Nuestras ventas han bajado entre un 80 y un 90 %, y en algunos casos en un 100%, por lo cual nuestra cadena de pagos ha sido afectada; incluyendo al pago de alquileres”, dicen.

“El no pagar el mismo o el pago parcial no es por no querer o no poder, es por no tener ingresos. En esta cuarentena somos uno de los sectores más afectados, ya que muy pocos reciben la ayuda del Estado”, dicen.

Al mismo tiempo aseguran que “los comerciantes queremos pagar pero hoy no podemos.”

