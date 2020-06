“Los docentes están haciendo continuidad pedagógica y manteniendo el vinculo con los alumnos

Este martes un grupo de Directores de Escuelas Secundarias de Olavarría respondieron a las duras críticas de la concejal Maite Salerno (Juntos para el Cambio) quien desarrollo una serie de interrogantes sobre la continuidad pedagógica en la última sesión del Concejo Deliberante de Olavarría.

Con En Línea Noticias, este martes, dialogaron los directores Mario Fernández, Yamila Aguirrezabala y Pedro Cisneros.

El primero en realizar una aproximación al tema fue Mario Fernández quien eludió afirmar que sea una respuesta a la concejal Maite Salerno aunque de inmediato remarcó: “los datos que están manejando no son los pertinentes, tuvimos una reunión de directores y queremos manifestar cuál es nuestro trabajo”.

Posteriormente aseguró: “le queremos decir a la comunidad que la continuidad pedagógica está garantizada como así también el acompañamiento a los alumnos, familias y docentes”.

Fernández reiteró, en más de una oportunidad, que los datos brindados por Salerno en la última sesión no son los correctos.

Yamila Aguirrezabala le dijo este martes a En Línea Noticias que en Olavarría se recibió la totalidad de los cuadernillos para que los alumnos tengan “cada uno en su poder” aunque aclaró “no teníamos un plan para salir al territorio porque a nosotros nos tomó por sorpresa”.

La Directora indicó además que hubo que adecuar esos cuadernillos “desde cada institución para realizar la continuidad pedagógica”.

Aguirrezabala destacó el trabajo que realizan los profesores que “hacen que el contacto sea más fluido con los alumnos” y dijo “nosotros lo que hemos hecho fue un plan de contingencia para atender esta necesidad”.

Aclaró que los cuadernillos se dejaron de usar dado que buscaron tener un contacto más directo con los alumnos y la familia.

“Cuando tenemos los chicos en la escuela uno los puede ver, ahora es la familia la que se acerca a la escuela y nos pide ayuda o solamente nos piden que los escuchemos”, dijo Agurrezabala.

“Los docentes están haciendo continuidad pedagógica y manteniendo el vinculo”, expresó.

“Nosotros tenemos 6506 alumnos inscriptos en las Escuelas Secundarias, el 99% están vinculados con las escuelas: hay un 88% de los alumnos vinculados vía teléfono y hay un 16% que están conectados vía papel. Hay pibes que han hecho la tarea vía papel y vía telefónica. Cuando alguien me habla de hay chicos que no están realizando la continuidad pedagógica está hablando de una fuente no confiable”, dijo Pedro Cisneros.