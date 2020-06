¿Los trabajadores que dieron positivo en Olavarría dan negativo en Rosario?

¿Por qué el municipio de San Nicolas optó por enviar las muestras de los hisopados y anticuerpos de los trabajadores a un laboratorio privado de Rosario? Se pregunta el diario La Verdad de San Nicolás.



POR: NORA TOIA Diario La Verdad de San Nicolás



“Los trabajadores nicoleños que estuvieron aislados en Olavarría por Covid positivo no habrían tenido el virus en dicha ciudad informan las autoridades sanitarias de San Nicolás, afirmando que Olavarría testea mal,” comienza la nota periodística.

“Los casos de Covid no serían tales para la vocera de salud local y el intendente, quienes eligieron un laboratorio privado de Rosario para enviar los hisopados abonando entre 7 y 9 mil pesos cada uno, y sin dar a conocer el el nombre del tan confiable laboratorio Rosarino.”

Botazzi, titular de la cartera sanitaria de San Nicolas aseguró que los resultados de los estudios realizados en Rosario son “irrefutables, 100% seguros”. Parece que para la vocera de salud municipal, un laboratorio privado de Rosario es más confiable que el hospital San Felipe y el Instituto Maiztegui. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuáles resultados son reales?

Si los resultados son irrefutables en un laboratorio privado de otra provincia como afirma la pésima secretaria de salud, -que también dijo que la provincia iba a enviar portadores de Covid a la ciudad de San Nicolás, puede inferirse por sus dichos que los resultados realizados a través del instituto Maiztegui no serían confiables. Entonces y de la misma manera, se desprende la duda acerca de de los casos locales.

Llama la atención que el municipio haya enviado el hisopado de los trabajadores y análisis de anticuerpos a un laboratorio privado de Rosario, pagar por eso y que confirmara que los trabajadores que fueron a Olavarría nunca estuvieron contagiados.

¿Cual es la razón de no enviar los análisis al sistema público sino a un laboratorio privado de Rosario? Recordemos que el intendente de San Nicolás y su referente de salud Bottazi, fueron los primeros en desconocer lo que el intendente de Olavarría confirmó en conferencia de prensa.

Tanto el intendente como su vocera en salud, negaron el resultado positivo de Covid-19 de los trabajadores que se trasladaron por trabajo a aquella ciudad, por asegurar que se trataba de un laboratorio privado donde se habían realizado los hisopados; algo que desmintió la Región Sanitaria IV.

Ahora el municipio toma como válidos los resultados de un laboratorio privado de otra provincia y no del sistema público de la provincia de Buenos Aires, y por lo menos se sospecharía de una maniobra para bajar la estadística local y no informar a la provincia.

Casos.

En San Nicolás se desconocen la totalidad de hisopados que se realizaron desde que comenzó la pandemia; cuántos hisopados se realizaron en total en la ciudad y cuántos se realizaron fuera de la ciudad, y cuántos testeos rápidos se hicieron.

Lo que parece cierto es que las autoridades sanitarias de la ciudad, habrían utilizado más de una vez, un laboratorio privado de otra provincia para enviar muestras de hisopados y/o test rápidos y de ésta forma no sumar datos a la estadística local ni provincial, algo grave e irresponsable.

A nadie le dan los números, ni de los casos activos, ni de los casos sospechosos que cada día informa el municipio; Nadie entiende, nos dicen. Ahora la novedad es que los trabajadores que dieron positivo en OIavarría, dan negativo en Rosario. De ésta forma ignoran no sólo los resultados que ofrece con garantías el Hospital San Felipe, y Instituto Maiztegui, sino que dejan sin estadística a la Región IV que de ésta forma no registra datos ni los aporta a la provincia de Buenos Aires. El silencio de la región IV también alarma.

Eso sí, por no existir coronavirus en la ciudad de San Nicolás, se habilitaron las salidas familiares y sociales y por igual razón, se prohíben las reuniones sociales y familiares. Algo no está bien en la ciudad y no sería por prevención, porque por prevención no se debieran haber habilitado para el fin de semana del día del padre.

Finaliza la nota escrita por la periodista Nora Troia en diario La Verdad de San Nicolás.

