Marcelo Leani: “Macri no tiene un carajo que ver con el radicalismo”

El reconocido médico local, Marcelo Leani salió este martes a realizar su descargo a la decisión del Comité Provincia de la UCR que determinó su desafiliación por haber sido candidato a concejal (séptimo lugar) de Consenso Federal en las últimas elecciones.

Marcelo Leani brindó declaraciones al programa “La Primera Mañana” de Cadena 103 donde repasó su historia dentro de la UCR y reprochó a la actual conducción radical.

Primero Marcelo Leani mencionó: “me entere por una página web de casualidad, sinceramente pensé que la pagina no era real porque soy un afiliado de 38 años al radicalismo. Si bien nunca participe, no he participado porque jamás me invitaron”.

Leani con Raúl Alfonsin – Archivo – Facebook.

Leani agregó “deduje que me habían echado por mi participación con la lista del doctor Eseverri, que en realidad la participación mía fue con la lista del doctor Lavagna”.

Al respecto sostuvo: “desde el punto de vista profesional ni fu ni fa, no voy dejar de ser quien soy porque esta gente me desafilie, pero en lo personal me dolió un poquito la panza, porque tengo que reconocer que tengo un abuelo radical, mi mamá fue radical y tuvo problemas con el peronismo por ser antiperonista, es una tradición que tengo con el radicalismo”.

Marcelo Leani les mandó un mensaje a los radicales “quiero pensar que los radicales se olvidaron que en el año 2007, el doctor Lavagna fue candidato a presidente por el radicalismo. En esa elección entró como Diputado el doctor Lanceta que debe ser la autoridad que me echó”.

El médico sostuvo “tienen vocación de restar” y consideró “Macri no tiene un carajo que ver con el radicalismo”.

“Yo nunca le serví de nada, porque nunca me hicieron participar. Si siguen restando van a terminar con un partido centenario en América Latina”, dijo Leani.

Dijo “a mi no me gustaría irme, pero volver sería para participar. A mi no me gusta que me echen. Tampoco que me gusta que me obliguen a votar a Pichetto que fue el que levantó la mano para no sacarle los fueros a Cristina”.