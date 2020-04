“No queremos pensar que no están tratando los temas importantes porque no les conviene o no los dejan”

Fue precandidato del Partido “Por Olavarría Todos” y hoy difundió un mensaje destinado a los concejales de Olavarría.

Este lunes se conoció la convocatoria del Presidente del Concejo Deliberante, Bruno Cenizo a todos los presidentes de bloque del HCD para una reunión vía videoconferencia para “reactivar” la parlamentaria.

Al respecto el ex precandidato a Intendente de “Por Olavarría Todos” dio a conocer un mensaje a los concejales de Olavarría: “No queremos pensar que no están tratando los temas importantes porque no les conviene o no los dejan”, expresó en un mensaje conocido en las últimas horas.

Se trata de Guillermo Nicolás Perez quien argumentó: “Cada vez los entiendo menos: El intendente puede hacer reuniones y conferencias de prensa en el Salón Rivadavia con más de 15 personas respetando los protocolos y los “Concejales” que son 20 no se pueden reunir siguiendo esos mismos protocolos en el Club Español que es el lugar donde sesionan y en el cual caben 300 personas.”

“No son 257 como los diputados nacionales ni 72 como los senadores nacionales”, resumió.

De esta manera el ex pre candidato a Intendente sentó su opinión respecto a la labor del Poder Legislativo de Olavarría.



Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp