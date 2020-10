Sin respuestas del Ejecutivo, la Mesa de Emergencia volvió a montar la carpa

Integrantes de la Mesa de Emergencia de Olavarría volvieron este miércoles a montar una carpa en el ingreso al Palacio Municipal San Martín, para visibilizar el reclamo de acceso a la vivienda de un importante grupo de familias. La carpa se montó alrededor de las 15 horas. Días atrás habían iniciado un reclamo similar aunque desmontaron la carpa tras un compromiso del Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de solucionar la problemática. Robbiani garantizó soluciones y la Mesa de Emergencia levantó la carpa En el lugar se hizo presente un abogado que representa los intereses de las familias y avala el reclamo de la Mesa de Emergencia. En principio los manifestantes se mantendrán en el lugar hasta que el Municipio brinde una solución a sus reclamos.

Comunicado de la Mesa de Emergencia

Cómo era de esperar, ROBIANI VOLVIO A MENTIR sobre las supuestas soluciones que iba a llevar a las familias que el jueves y viernes pasado acompañamos en el acampe frente a desarrollo social.

Para este personaje ya la mentira es un pasatiempo y es por eso que, con las familias volvemos a la plaza y ahora sí!! Nos instalamos y hasta que las soluciones no sean hechos concretos no nos vamos.

NO NOS VAMOS MAS POR PROMESAS , NOS VAMOS POR HECHOS CONCRETOS Y CONSUMADOS !! se terminó el tiempo de la paciencia y la espera , demaciado paciencia venimos teniendo en Olavarría, comerciantes, familias vulnerables, motomandados, personal de salud, etc etc etc ,

A este tipo de personajes se le abona un promedio de 4 salarios mínimos, 10 IFES, 50 AUH, 13 salarios completarios, se lo pagamos nosotros y vos.

Para bancar a este tipo de funcionarios es que el intendente sin que le tiemble el pulso veto la exención de la tasa de seguridad e higiene para los comerciantes locales, que en este contexto, están siendo golpeados y agobiados por esta crisis sanitaria y económica, así y todo, como no le debe generar ingresos suficientes para abonar esos salarios altísimos, también buscó “regular” la actividad de motomandados, ¿De esta manera pretende recuperar los 350 millones que se gastaron en campaña?

En Olavarria hay varias familias que están siendo atravesados por esta crisis laboral y económica, de clase trabajadora, se han comunicado con nuestras organizaciónes porque tienen orden de desalojo y su destino es la calle, como le pasa a algunas de las familias que estarán apostadas en la plaza.

Te invitamos a que te sumes, porque juntos podemos ponerle fin a la tolerancia y la paciencia que venimos teniendo, de esperar a un mañana por creer en promesas de soluciones y ayudas.

Estamos defendiéndonos, cuidándonos y organizándonos entre nosotros y vos, podes ser parte.

