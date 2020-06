La columna delaltillo | ¿Qué sostiene Pereyra?

¿Dónde va a parar un libro cuando lo terminamos de leer? Su contenido intangible vuelve a despertar la conciencia de su autor? El escritor Guillermo Del Zotto propone una reseña con entrevista. Una mirada de la obra leída junto con la imaginaria presencia de quién la escribió o con alguno de sus personajes. En este caso el diálogo es con Pereyra, el entrañable personaje de la novela “Sostiene Pereyra de Antonio Tabucchi.

-¿Cuántas veces se puede ser Pereyra, Pereyra?

-Tal y como lo relata Tabucchi, creo yo que sólo una vez en la vida.

-¿Qué es en realidad lo que usted sostiene?

-Trato de sostener muchas cosas pero, al final, luego de intentar sostener mi salud, mi trabajo, mi amor desaparecido… entiendo que la única que merece el mayor esfuerzo para ser sostenida es la Justicia.

-¿Qué opina de Marcelo Mastroianni poniéndose en su piel?

-No sólo de Mastroianni sino de toda la película, opino que es uno de los films mas fieles un libro.

-¿Extraña Lisboa?

-Esa frase, sin los signos de interrogación, es un lindo título: “Extraña Lisboa”. ¿No le parece?

-¿Le hubiera gustado conocer a Fernando Pessoa?

-Me hubiera gustado hacer la necrológica de Pessoa. Y que todo el mundo comente mi página literaria.

-Qué cosas perdió desde que se fue de Lisboa?

-Las tortillas a las finas hierbas, un silencio de oficina y sobre todo ya no encuentro causas perdidas a las cuales defender.

-¿Sólo defendería causas perdidas?

-Definitivamente.

-¿Le gustaría volver?

-¿Adónde?

-A Lisboa, a trabajar, a vivir a partir de un nuevo relato de Tabucci.

-Mire, durante mucho tiempo pensé que en varios órdenes de la vida “es mejor dejar las cosas así”. Ahora, no sé qué decir…Quizá no como Pereyra sino como otro personaje. Sí me gustaría volver a trabajar con este autor. Pero “Sostiene Pereyra” está bien así. No lo toquemos. Fue un momento maravilloso. Así está bien.

-¿Cómo está de salud?

-He logrado adelgazar bastante. No tanto como Mastroianni, pero algo es algo.

