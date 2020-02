La militancia ante todo: Micaela García, protagonista del próximo libro de la colección Antiprincesas

La editorial Chirimbote lanzará el libro basado en la vida de Micaela García, la joven asesinada en marzo de 2017 en Entre Ríos. Nadia Fink, creadora de la colección, dialogó con El Teclado Radio.

La editorial Chirimbote lanzará el libro de la colección Antiprincesas basado en la vida de Micaela García, la joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay en marzo del 2017, y que marcó un antes y un después en la lucha de los derechos de las mujeres y las disidencias.

Nadia Fink, creadora de la coleccion Antiprincesas y Antihérores, dialogó con El Teclado Radio y contó que el libro es parte de un proceso realizado en conjunto con la Fundación Micaela García y sus familiares. “Veníamos pensando que era importante contar esta historia a los niños y niñas, pero no basarnos en su femicidio sino en todo lo que hacía cotidianamente, en su trabajo militante, en su vida feminista, y ser parte de la difusión de lo que va a ser muy importante para este año, que es la Ley Micaela”.

En este sentido, destacó que “cuando vemos en los medios que se trata muy mal los casos con perspectiva de género, eso influye en la opinión pública y es grave. Pero cuando vemos que un juez deja libre a un violador justamente por no tener perspectiva de género, también es grave porque influyó en la vida de un adolescente. No se puede tomar con la misma liviandad los lugares de poder que ocupan”.

Recordemos que Micaela García tenía 21 años y era estudiante de educación física, además de una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Fue reportada como desaparecida el 1 de abril de 2017, y su cuerpo fue hallado sin vida una semana más tarde. Por el hecho fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género”. También sentenciaron a cinco años por “encubrimiento” a su ex patrón, Néstor Pavón.

“Además de nuestra perspectiva de género tenemos una anterior, que es la de clase. Nos interesa qie los libros sean populares porque es parte de la cultura hegemónica que queremos romper”, contó Nadia Fink a El Teclado Radio. En este marco nació la idea de contar la historia de la cantante Gilda, que “nos parecía más cercana a todos”.

En la misma línea surgió el Gauchito Gil: “además de ser popular, nos dio la posibilidad de poder hablar en un momento en el cual muchos adolescentes se acercan a las fuerzas de seguridad porque es trabajo rápido. Entonces poder habar de un Gauchito desertor, que sufrió gatillo fácil, es una temática que puede estar presente desde la infancia y puede servir para hablar en todos los ámbitos”.

“Si no somos populares le estamos hablando siempre a las mismas personas. Y eso es parte de poder romper con los mandatos culturales que vienen desde hace tantos años”, destacó la periodista.

Y ratificó: “nosotros no elegimos personas feministas. No interesa ver en ese momento de la historia, y en esos contextos, qué hicieron esos personajes para hacer pequeñas o grandes revoluciones. Frida o Gilda no fueron feministas en el sentido más extricto de la palabra, pero hicieron cosas para cambiar el mundo. Si yo tuviera que elegir un personaje feminista de ese momento podría ser Simone de Beauvoir , pero no sé cuánto le puede interesar a una infancia una persona que vivió de una manera tanteórica y tan alejada del mundo cotidiano. Entonces, la identificación con los personajes hace que cualquier niña o niño puede hacer cosas grandes o fuera de lo común”.

