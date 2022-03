Seguridad, Delegación en Colonia Hinojo y Violencia de Género originaron cruces en la primera sesión del Concejo

Martin Rodríguez / Lu 32.

Se realizó este jueves, con la totalidad de los ediles presentes, en el Recinto que funciona en la Sociedad Española. Los Bloques Mayoritarios dejaron expuestas sus diferencias, siempre con el eje de cómo actúa el Ejecutivo en torno a los temas mencionados.

La sesión inició 9:10. Tras aprobar las versiones taquigráficas de sesiones pasadas, el concejal Endere pidió el ingreso de un proyecto de comunicación por el accidente del tren del martes.

Luego de la aprobación de una resolución que presentó un vecino solicitando reductores de velocidad, se aprobó, también por unanimidad, otro que declaró de interés municipal, la campaña ‘Pelucas Solidarias’.

Otro proyecto de Juntos aprobado por unanimidad fue el que declaró de interés la octava edición del premio ‘Bataracito’.

La UCR, a través de la concejal Vergel, defendió el proyecto de resolución que plantea consultas al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Explicó que, muchas veces, patrulleros que están circulando en prevención, son derivados a los locales de nocturnidad para prestar servicio en el acceso y la salida de los mismo, desguarneciendo a los vecinos de las cuadrículas. El concejal Sánchez respondió que van a acompañar y aclaró que ‘la seguridad es algo que involucra varias facetas y es un problema endémico social’. Recordó que la seguridad civil es responsabilidad de la Provincia y que en el municipio el responsable es el intendente, según él mismo lo dijo. Se lamentó porque cuando había otra administración en la Provincia, los pedidos de informes que ellos hacían, eran rebotados por no ser instrumento más allá de lo local. Pidió que a los mismos efectos se remita copia a la subsecretaría de seguridad del municipio. Vergel comentó que entre 2020 y 2021 se cometieron 77 mil delitos según el Ministerio, por eso piden datos locales a la dependencia que conduce Sergio Berni. La concejal Arouxet apoyará la moción de Sánchez porque se paga una tasa de seguridad que no está afectada totalmente al tema. El concejal Wesner pidió explicaciones en torno a bailes y bailantas que se realizan en el Club Estudiantes y en Fomento Pueblo Nuevo en cualquier fecha. Recordó lo que pasó el fin de semana de luto. La moción fue rechazada por los votos de UCR y Juntos. Tras eso, Sánchez consideró que es difícil así, tender puentes. Calificó la actitud como ceguera y egoísmo político, porque no dejan preguntar por la seguridad a nivel local. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Luego se trató otro proyecto de resolución de la UCR pidiendo limitadores de circulación en el Puente Florentina Gómez Miranda, porque siguen circulando motos y bicicletas por el mismo, señaló Vergel. La concejal Landívar pidió que pase a infraestructura para consultar al Ejecutivo. Esto fue aprobado por unanimidad.

A continuación, por unanimidad, se declaró de interés el noveno encuentro de estatuas vivientes. El proyecto lo introdujo la concejal Creimer, que destacó que vendrán artistas de otros países.

Sarachu defendió un proyecto de resolución que pide bacheo y pavimentación en calles de Colonia San Miguel. Señaló lo reiterado del reclamo, que no ha sido solucionado, y que el Concejo ya ha abordado. Indicó que la situación de la localidad se reitera en todos los pueblos del partido. El concejal Coscia informó que ya han comenzado trabajos en algunas localidades, como también salvó el concejal Sarachu. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Landívar introdujo la siguiente resolución que pide urgente respuesta a los pedidos de informe del 2021: de 10 contestaron 1, en referencia a los que presentó el FDT. Reiteró que el diálogo que el intendente afirmó promover en el discurso del viernes, no es la realidad. Señaló que ‘hay una clara intención de no contestar’. Fue aprobado por unanimidad.

También se declaró de interés legislativo el Encuentro Tanguero del Interior, ya que se va a realizar una nueva edición en Loma Negra el 25 de marzo.



A continuación se aprobó, a nivel local, la declaración del 2022 como ‘Año Homenaje a los Caídos en el Conflicto de las Islas Malvinas’. Es en base a un decreto nacional, expresó el concejal Sarachu. El concejal Endere pidió tener en cuenta a todos los combatientes que pudieron volver. Con esto, la documentación oficial del Cuerpo llevará la leyenda estipulada.

El siguiente proyecto de resolución pide poner en vigencia una ordenanza de 1990 que creaba la delegación de Colonia Hinojo. La concejal Cazot afirmó que esto surge de una recorrida donde vecinos le manifestaron la situación. Tuvo que buscar la ordenanza original y recordó algunos de los fundamentos plasmados en la misma. ‘Un acto de Justicia, porque fue la Colonia madre’. La ordenanza, recordó, fue sancionada el 16 de marzo de 1990 bajo la gestión de García Blanco (que también la promulgó), a pedido del PJ, que tomó el reclamo vecinal. Cazot recordó que el intendente Galli prometió antes de asumir en 2015 que iba a crear las delegaciones de Colonia Hinojo y Colonia San Miguel. Recordó que en el 2016 también hubo una resolución presentada por Emilio Vitale, concejal de aquel momento y actual subsecretario de gobierno de la Municipalidad, que iba en el mismo sentido. Por lo que pudo averiguar, hay dos empleados de la delegación de Hinojo que cumplen todo su turno trabajando en Colonia Hinojo. El concejal Endere del oficialismo afirmó que conocen la identidad de los colonos y el reclamo. Pero la creación de una Delegación debe ser estudiada detenidamente, por eso, solicita el pase a la Comisión de Localidades, de Hacienda y Legislación. La Concejala Landívar afirmó que ‘si hay una ordenanza, la ordenanza se debe cumplir y sería el intendente y su equipo los que deben evaluar’. La concejal Arouxet explicó que es una ordenanza que tiene 32 años, por eso hay que estudiarla. Pasó a comisión por unanimidad.

Tras esto, hubo un cuarto intermedio, luego de 1:15 de sesión.

A las 10:50 retomaron la sesión con la aprobación por unanimidad de un proyecto que pide la colocación de señalética en el Barrio Isaura.

La siguiente resolución visibiliza la falta de cumplimiento de la ordenanza sobre Emergencia Pública en Violencia de Género. La concejala Landívar realizó el recorrido histórico de la misma, que surgió tras el femicidio de Valentina Gallina en Enero del 2020. Destacó que esa ordenanza fue un trabajo en conjunto pensando en mediano y largo plazo. ‘Hoy nos encontramos con una ordenanza que no se está cumpliendo o se está cumpliendo a medias’, tal como había dicho en LU32 hace unos días. Entre los puntos destacó: no anuncio de políticas integrales, no abordaje integral las 24 horas, no existe el acompañamiento por fuera del horario de administración pública, el teléfono de guardia muchas veces no es atendido. Prosiguió: no existe la articulación de las áreas del Comuna, lo que lleva a una revictimización. No se cumple la creación y capacitación de agentes de prevención comunitarios. Tampoco hay nuevos lugares de refugio, expresó la edil. Agregó que se rechazó un programa provincial que entregaba 5 millones de pesos al municipio para mejorar o levantar algún tipo de hogar. Calificó como insuficientes las campañas de prevención. También que nunca se cumplió el informe semestral de qué se hace con los fondos que tiene la Dirección ni tampoco con el informe que el Ejecutivo debe remitir al Concejo.

Fue la concejal Amespil la que respondió desde el Oficialismo. ‘No vemos la falta de cumplimiento’, expresó. No podemos dejar que quede solo expuesto lo que falta, sino que también debemos ver lo que se va haciendo. La pandemia hizo que el trabajo de la Dirección y de las organizaciones sea mayor. Es momento de reconocer el trabajo de los tres poderes del Estado, afirmó. ‘En algunas cuestiones se está haciendo mucho, pero no alcanza, aunque se va por buen camino’. Agregó que desconocían que el Municipio haya rechazado un programa provincial. Propuso invitar a las integrantes de la Dirección de Políticas de Género al Concejo. En Argentina, dijo, hay un femicidio cada 26 horas, según datos de enero y febrero. En los últimos dos años, expresó, se dieron las capacitaciones a mas 1800 agentes municipales en Ley Micaela. Se está trabajando para el módulo 2. En abril de 2021 se incluyó el requisito de recibir la capacitación previo al ingreso al municipio. En 2020 se firmó un acuerdo entre los secretarios y el intendente para tener perspectiva de género en la diaria. En otro orden, sostuvo que la Guardia sí funciona las 24 horas y es interdisciplinaria. Resaltó que el programa ‘Tejiendo Redes’ forma agentes en el territorio. Pidió no negar el trabajo realizado. Añadió que funcionan dos hogares de contención. Manifestó que el último fin de semana se presentaron, el día del último femicidio, apenas tomaron conocimiento del hecho, en el lugar las autoridades de la Dirección y la Subsecretaría. Tras esto, aclaró que no comparten la redacción del proyecto de resolución, por eso proponen modificarlo, para votarlo.

La concejal Landívar manifestó que no pone en duda el trabajo de los integrantes de la Dirección, sino que hay una ordenanza con 18 artículos, que no se ha puesto en marcha.

La concejal Creimer solicitó que los hombres también trabajen, además de las mujeres. La ayuda, mencionó, debería llegar mucho antes que la emergencia, para eso es el trabajo en la territorialidad. Cree que es en este punto donde están faltando recursos humanos, sin dejar de reconocer la tarea que desarrollan las chicas de la Dirección de Políticas de Género. Agregó que el equipo de capacitación de Ley Micaela, debería tener algún tipo de refuerzo para poder llegar a todos. Celebró el acta acuerdo con los medios de comunicación, debido a la importancia de los mensajes que desde éstos se emiten. Señaló que la mayoría de los trabajadores de medios, salvo algunas excepciones como se pudo ver esta semana, han acompañado los cambios necesarios en el abordaje.

Arouxet indicó que no acompañará la moción del oficialismo y aclaró que no se ataca a nadie por decir que no se están cumpliendo artículos de una ordenanza.

Landívar, respecto al hecho que involucró a César Saldaín, como éste es proveedor municipal por recibir pauta, pidió que sea citado para que se explique y que el municipio revea a quienes les paga publicidad.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, pero con la moción dada por el oficialismo, que fue apoyada también por la UCR.

La concejal Landívar se refirió a la resolución que muestra preocupación por la falta de respuesta del expediente sobre la antena de Colonia Nievas. Afirmó que siguen sin respuesta al pedido de remisión de la copia del expediente. ‘¿No escuchan ni a sus propios concejales?’ se preguntó Landívar, en referencia a la relación de Carlos Coscia con la localidad. El concejal Sánchez recordó que ya lo vienen pidiendo desde diciembre. Fue aprobado por los votos de FDT, Ahora Olavarría y UCR y el voto negativo de Juntos.

Fue aprobado un pedido de informes acerca del estado de incorporaciones en el marco de la ordenanza que crea el cupo Travesti y Trans en el Municipio de Olavarría. Otra vez la concejal Landívar se refirió en duros términos a la falta de información y a datos que les llegan, acerca de las complicaciones para la correcta implementación de la misma. Fue aprobada por unanimidad.

Fue aprobado por unanimidad una resolución que pedía luminarias para la plaza de Vélez Sársfield e Islas Malvinas.

Luego, el concejal Matrella, presentó una comunicación que pide mantenimiento en Ruta 226 en el tramo Azul-Bolívar. Reconoció que no pudieron ponerse en marcha las PPP en el gobierno de Macri y que esto originó que el mantenimiento pase a hacerlo una empresa propiedad del Estado Nacional, pero no lo cumple en su totalidad, sobre todo en el tramo Hinojo-Bolívar. Recordó que el año pasado incluso, presentaron con el concejal Lastape un proyecto para que puedan hacerse rollos de fardo con el pasto cortado en las banquinas. El concejal Wesner agregó que van a acompañar, pese a que ya tienen la confirmación del Director Nacional de Vialidad, respecto a la licitación de mantenimiento en la 205 y en la 226.

La concejal Arouxet indicó que acompañará, pero pidió que se observe también lo que pasa dentro del trazado de las rutas, como el pasto en el Cementerio de Hinojo, o el camino de tierra a Recalde. Para ella acá se interponen banderas partidarias. El concejal Matrella respondió que él fue objetivo, ya que reconoció que lo hecho en el gobierno de Macri no funcionó y que ahora deberíamos discutir sobre autopistas y no sobre mantenimiento de rutas de la década del ‘60. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Hubo un nuevo cuarto intermedio, cuando el reloj llegó a las 12:30.

A las 12:45 se trató un proyecto para declarar de interés el Pilar de la Biblioteca Del Otro Lado del Árbol, que está por cumplir 10 años en abril, señaló la concejal Creimer. Fue aprobado por unanimidad.

La UCR presentó una comunicación donde solicita campañas de concienciación a la Dirección de Vialidad de la Provincia. La concejal Vergel reclamó, primero, que se actualicen las cifras en la web del organismo en cuanto a hechos de tránsito y víctimas. Explicó que, en base a publicaciones periodísticas, se observaron una decena de muertes en estas meses. Reclamó la actualización de una página de la subsecretaría de transporte que contabiliza los accidentes en la Provincia. Fue aprobada por unanimidad.

La concejal Arouxet defendió un pedido de informes acerca de obras planificadas con el FOI 2022. Recordó que el Fondo de Obras e Infraestructura es el 20% de la factura de Obras Sanitarias. Señaló que cuando se reunieron con la titular de Hacienda, Bezzoni, no pudo determinar de cuánto era el FOI que se iba a recaudar, porque la Cooperativa no ha informado correctamente. Por otro lado, sostuvo que debe conformarse una comisión en el Concejo para controlar cuáles son las inversiones que se van a concretar. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

Continuó Arouxet con otro pedido de informes, acerca de programas de empleo de los distintos niveles del Estado vigentes. Destacó el trabajo de la Oficina de Empleo, pero no alcanza, dijo. Expresó que hay problemas de empleo para mayores de 35 y la mayoría de los programas se dirigen a menores de esa edad. También fue aprobado por unanimidad.

Finalizó Arouxet con el último pedido de informes, en este caso, relacionado con el alimento existente en La Máxima. La edila quiere saber, primero, cuál es la fauna que hay en el Bioparque y luego, todas las características de su alimentación y el stock. Fue aprobado por unanimidad.

La sesión culminó con la Comunicación de Juntos, que pide informes a Ferrocarriles Argentinos por el accidente del martes por la mañana. Calificó como esencial el servicio de transporte que da el tren. Reconoció que la movilidad hacia Buenos Aires, por el estado de las rutas y las vías, es complejo. Agregó que es de larga data el mal estado de las vías, pero quieren que el Ministerio de Transporte informe cuáles son los puntos que pueden haber llevado a que se concrete este accidente. Destacó el trabajo de los servicios de emergencia y municipales para la contención de los más de 400 pasajeros. Afirmó que es Trenes Argentinos Infraestructura la encargada de controlar que el privado, Ferro Expreso Pampeano, concrete las tareas de mantenimiento. Afirmó que el titular de Trenes Argentinos declaró que el estado de las vías era correcto y que, por otro lado, se extendió la concesión a FEPSA, luego de rechazar que la misma se presente a una nueva licitación. Reiteró que es el Estado el que debe controlar el estado del material ferroviario.

La concejal Creimer indicó que en los considerandos se mencionan dos leyes del 2008 y 2015, que fueron iniciativa de Cristina Fernández. Recalcó que en los años de mandato de Macri no hubo ningún tipo de observaciones a las concesiones. Fue el Ministerio a cargo de Alexis Guerrera el que tomó la iniciativa de recuperar el manejo estatal de las vías al finalizar las concesiones. Destacó la presencia del titular de Trenes en Olavarría y del personal de emergencias del municipio. Mocionó para incorporar a la empresa FEPSA en algunos de los artículos de la Comunicación. Fue aprobado por unanimidad, al igual que el proyecto.

La sesión concluyó a las 13:20.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp