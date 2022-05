Sergio Berni acusó al Presidente de generar un daño «irreversible»

(Fuente: Información Periodística) – El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni habló de la crisis política que atraviesa el Frente de Todos (FdT) en el marco de la situación socioeconómica del país.

En diálogo con AM 750, el funcionario alejado de la coalición oficialista vinculó la suba del delito a la falta de inclusión, la cual atribuyó a las políticas del Gobierno.

«Yo recuerdo cuando estudiaba economía que nos decían ‘un país puede tener inflación, pero si crece no hay tanto el problema’. El problema es que nosotros estamos creciendo con la inflación y la sociedad cada vez está peor, porque las dos variantes están alterándose y no hay un impacto positivo en la calidad económica de la sociedad. Y eso va deteriorando y va horadando las bases de un proyecto político que en realidad vino para otra cosa, no vino justamente para empobrecer a la sociedad», analizó Berni

Consultado puntualmente sobre su distancia del Frente de Todos y la interna que enfrenta al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, expresó: «No se si me siento dentro del FdT, yo soy peronista. Si usted me pregunta donde está el peronismo, tampoco lo sé. Lo que está dentro del FdT es el sello peronista. Yo hablo con muchísimos compañeros que llevan esa doctrina marcada a fuego y la verdad es que no se sienten contenidos en ninguno de los peronismos que llevan el sello».

La relación con el Presidente

Al respecto de la gestión presidencial de Alberto Fernández, el ministro aseguró que fue crítico desde el primer día porque «no esperaba otra cosa más que esto».

«Yo recuerdo que las primeras semanas que asumió, yo ya marcaba fuertemente las diferencias y todo el mundo me decía que estaba loco, sobre todo cuando fue la pandemia, que era un presidente con 90% de aceptación. Y los que hoy se atreven a levantar la voz se acordaron tarde y el daño que generó ya es prácticamente irreversible«, reconstruyó.

El fenómeno Milei

En relación al crecimiento del diputado de La libertad avanza Javier Milei como figura dentro del escenario político, Sergio Berni aseguró que «no le preocupa», y que la aparición del libertario es positiva por generar «una interpelación hacia adentro de la política tradicional». Asimismo, evaluó que el crecimiento del libertario se potenció gracias al malestar general que provocó la pandemia.

Acerca de las posiciones negacionistas que rodean al proyecto político de Milei, Berni rescató: «El problema no es Milei, el problema es la sociedad que lo vota. Yo no soy de aquellos que atacan lo que proponen cualquier tipo de idea. Me parece que las sociedades deciden su futuro y deciden a los gobernantes. Me parece que negacionista es negarle a la sociedad cualquier tipo de alternativa política».

Su opinión de la Vicepresidenta

Hacia el final de la entrevista, el ministro de PBA adelantó que su espacio político «tendrá participación activa en materia electoral» de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Aunque no definió si será dentro o fuera del Frente de Todos, se refirió a la vicepresidenta Cristina Fernández como armadora de la coalición.

«Cristina es una dirigente política con una visión estratégica muy fuerte. No tengo ninguna duda que es la única que piensa el país a largo plazo y no especula. Lo que pasa es que lamentablemente metió a todos en una licuadora», concluyó.

