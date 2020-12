Sergio Berni: “No hay ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que “en la Argentina de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad”, y volvió a cruzar a su par de Nación, Sabina Frederic, a quien acusó de “hablar porque no tiene ninguna responsabilidad territorial”.

“En un país en el que las instituciones funcionan no se debería bajar la edad de imputabilidad. Evidentemente, no somos un país normal. En la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos, como son hoy las penitenciarías”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y amplió: “Uno de los problemas que tenemos es que no hay una Ley Penal Juvenil. La actual es una ley excelente si estuviéramos en Suiza”.

Asimismo, salió al cruce de su par nacional al señalar que “la diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio”. Y amplió: “La ministra de Seguridad, como no tiene territorio que cuidar, se puede dar el lujo de decir a veces cosas que a muchos de nosotros nos cuesta entender”.

Asimismo, afirmó que “los que están pensando al revés son los que tienen la responsabilidad de que estas cosas no pasen”. Y remarcó: “Yo trato de ser coherente entre lo que digo y hago”, al tiempo que insistió en “hay personas que hablan porque no tienen responsabilidad territorial”.

En referencia a las declaraciones de Frederic sobre la edad de imputabilidad de los menores, el ministro bonaerense se quejó de que “la víctima (de los delitos) no es ningún familiar de estos progresistas que dicen estas cosas”, a quienes acusó de ser “muy liberales y muy sueltos de cuerpo a la hora de justificar lo injustificable”.

“Está claro que el problema es del sistema, que no ha sabido resolver un problema que en cualquier parte del mundo con reeducación, un servicio penitenciario que funcione y una Justicia rápida”, analizó.

Respecto al tema que volvió a ponerse en debate luego de que un adolescente de 15 años asesinara a un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro para robarle la bicicleta, Berni aseguró que a esa edad “un chico comprende la criminalidad de un hecho”.

El debate volvió a encenderse luego de que un hombre de nacionalidad armenia fuera asesinado el martes por la mañana de un balazo en el cuello por un delincuente que quiso robarle la bicicleta en el barrio porteño de Retiro, a 50 metros del Hotel Sheraton.

La víctima –que murió camino al Hospital Fernández– fue identificada como Dmitri Amiryan, especialista en quiropraxia. Tenía 47 años, era padre de cuatro hijos, y según uno de sus amigos, vivía con su hijo menor.

Por el crimen fue detenido un adolescente de 15 años que cuenta con antecedentes delictivos. (DIB)