Sergio «Oveja» Hernández volverá a dirigir afuera del país

Se acaba de convertir en técnico de Leones de Ponce, que participa en la Liga de Puerto Rico.

El bahiense Sergio Hernández, tras su paso por la selección argentina, se acaba de convertir en técnico de Leones de Ponce, que participa en la Liga de Puerto Rico.

Reemplaza a su colega Wilhelmus Caanen, quien finalizó su contrato y no se lo renovaron.

Así lo anunció la propia institución.

En el cuerpo técnico, junto a Oveja trabajarán Carlos Morales, Carlos Rivera y Toñito Colón.

Será la quinta experiencia a nivel club de Oveja en el exterior, segunda en Puerto Rico.

Su primera incursión fue en Cantabria Lobos (Leb Bronce de España), siguiendo en UNICeub (Brasil), Piratas de Quebradilla (Puerto Rico) y Zaragoza (ACB de España).

“Nos llena de mucho orgullo el poder anunciar que un entrenador con el resumé de Sergio Hernández sea el nuevo entrenador de los Leones. Sergio, a quien se le apoda ‘la Oveja’, es considerado uno de los mejores a nivel internacional,” expresó, textualmente, Gabriel Ortiz, gerente general de Leones.

Oveja, por su parte, dijo que esta experiencia la estaba esperando.

“Finalmente se cumple unos de mis objetivos, de mis metas, y por qué no uno de mis sueños, que es dirigir en la liga de Puerto Rico. He visitado el país muchas veces con la selección y he podido ver la pasión y amor que tienen por este deporte. Y encima caer, en uno de los equipos históricos de la liga como es Leones de Ponce, mas respetados, mas sólidos, que siempre compite para lograr cosas máximas con mucha seriedad, me pone doblemente feliz” fueron las primeras expresiones de Hernández.

Ponce no llega a la final desde el 2019.

“Disfrutaré mucho mi etapa ahí, sin ninguna duda. Buscaremos llevar a Leones lo mas alto posible, obviamente que nuestro objetico es ganar el título después de algunos años que no se ha podido conseguir”, dijo el bahiense.

Fuente: La Nueva

