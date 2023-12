Show de El Estudio ¨Ecos¨ Lo Real Resuena

Jueves 28 y Viernes 29 de diciembre, 21:30 hs.



«Ecos, lo real resuena» es un show que dará que hablar!

Cómo cada año, El Estudio nos tiene acostumbrados a una puesta en escena que sube las

pulsaciones de los espectadores.

Éste diciembre se trae bajo la manga muchas sorpresas. En principio, en vez de una única

noche, se subirán al escenario dos noches seguidas, ofreciendo dos espectáculos

completamente distintos en cada show, pero con el mismo nivel de profesionalismo.

Con más de 250 artistas en escena, ambos días podrán disfrutar de Tap, Urbano, Comedia

Musical, Flamenco, Tango, Fusión, Salsa, Irish, Ballet, Samba No Pe, Theater Jazz, Más 40,

Danza Contemporánea, Street Jazz, Bollywood y Ballroom.

Más no te podemos contar!

Así que clikeá tu entrada y vení!

Entradas (numeradas en plateas): $ 1320

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo

