“Si decíamos que los últimos años no eran buenos, la pandemia fue la frutilla del postre para mal”

Lo dijo Alejandro Santillán Secretario General de AOMA en el día del trabajador Minero.

Este 28 de octubre se celebra en nuestro país el Día del Obrero Minero, fecha en la que se recuerda la fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina, en el año 1953.

En tanto que hay que recordar que el 7 de mayo se festeja en la República Argentina el Día Nacional de la Minería. El motivo es que, en esta fecha, la Asamblea General Constituyente del año 1813 sancionó una Ley de Fomento Minero, con el objeto de “desarrollar explotaciones de recursos naturales tales como minerales, agua, petróleo y carbón”.

Alejandro Santillán en el marco de este día se refirió a la actividad y dijo que, “si decíamos que los últimos años no eran buenos en la actividad, la pandemia fue la frutilla del postre para mal. En 2019 en una cantera, Cerro del Aguila, terminamos haciendo asamblea con los compañeros porque al final cerró y los trabajadores cobrando el 80 por ciento de su salario, ya que el año pasado fue extremadamente malo para la construcción y para la rama cal y piedra.”

Santillán recordó que, ” De despachar 200 camiones por día pasaron a despachar 5, con una venta de 240 mil toneladas vendieron 20 mil, y eso complicó todo. Los trabajadores siempre pagan los platos rotos. Yo hago responsable también a la política que se fue, más allá de que después llegó la pandemia. Fuimos una de las actividades esenciales y la actividad minera comenzó a trabajar con muchas deficiencias, con cosas que se corrigieron sobre la marcha, aunque con protocolos. Y obviamente, más de uno no le gustó lo que se arregló en la piedra, ya que aquellos que no están en función cobran el 66% del sueldo bruto y los que prestan servicio el 83% del bruto, pero también es cierto que muchas empresas, delegados y comisión fueron negociando con los patrones y hoy los que trabajan cobran el 100%.”

Por otra lalo Santillán recordó que, “Si bien hay un repunte en la actividad de la piedra, viendo los valores de antes se nota que las canteras están en un equilibrio, les falta repuntar a las más grandes. No podemos dejar de lado que los señores de Cantera Piatti presentaron ante el Ministerio de Trabajo una petición para reducir personal, querían sacar entre 30 y 40 trabajadores a principio de año, pero hoy luego de que nuestro secretario general (Héctor Laplace) se sentó a negociar con las cámaras se evitó que tiraran a la calle a 400 trabajadores olavarrienses.”

Por último el dirigente gremial señaló que, “soy optimista y sé que las cosas van a cambiar. Necesitamos muchísimo de la política y hasta ahora no nos dieron, a los trabajadores, la bolilla que necesitamos y se merecen los trabajadores de Loma Negra y los tercerizados. Entiendo que se viene una inauguración de esa planta a corto plazo, tuvimos sólo una reunión por zoom con los altos directivos de esa firma, y me di cuenta de que no son personas lógicas al plantear que ellos pueden hacer lo que quieren con la afiliación de los trabajadores. Será una lucha a corto plazo. En una de las cementeras de la zona se ha conseguido un buen premio, pero a 5 mil metros de ahí está la otra cementera, Loma Negra, que ha hecho oídos sordos a todos los reclamos laborales. Los trabajadores se merecen un reconocimiento, porque se pusieron la empresa al hombro y fueron a trabajar, cuando los jerárquicos desaparecieron cuando llegó la pandemia.”

“Pero estamos acostumbrados a la forma de actuar de esta cementera, pero desde la organización no vamos a permitir que hagan lo que se les antoja, por lo que hicimos una presentación en el Ministerio de provincia para que luego evalúe lo que denunciamos, que dé un veredicto y si no se da algo favorable veremos qué dice la fiscal que aparece cada vez que tenemos algún problema cuando no nos respetan los derechos. Ya sabemos con quiénes nos vamos a encontrar en esta lucha y por eso estamos tranquilos. Estoy agradecido con los laburantes mineros de Olavarría, que sé que me critican y mucho pero cuando se los necesita acompañan a AOMA, y eso es lo más importante. Además, estamos trabajando mucho y bien junto con la Secretaría de Minería bonaerense, a cargo del funcionario Federico Aguilera.” (AOMA Olavarría)

