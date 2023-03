«Si Helios Eseverri viviera y supiera en la situación que está el sistema de salud le produciría tristeza»

Ecos del discurso de Galli.

La presidenta del interbloque del Frente de Todos, Mercedes Landívar diálogo con la prensa luego del discurso del Intendente Galli en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinaria del HCD.

Durante el discurso de apertura Galli dijo, “la salud pública nos distingue en la región. Continuamos un camino que inició Don Helios Eseverri con el Dr. Héctor Cura, que nuestro Hospital sea el centro de salud por excelencia del centro de la provincia de Buenos Aires. Por la infraestructura y por la calidad de nuestros profesionales liderados por el doctor Germán Caputo, vecinos de ciudades aledañas también eligen atenderse en nuestro Hospital”.

Al respecto Landívar sostuvo, «habló del sistema de salud, de este reconocido sistema de salud que él menciona y que hace alusión a Helios Eseverri. Yo creo que si Helios viviera y supiera en la situación que está el sistema de salud hoy realmente le produciría mucha tristeza. Nosotros escuchamos a los vecinos diariamente, en las guardias, con los turnos, en las localidades y sabemos lo que padecen todos los días que no son escuchados y que no son bien tratados producto de la mala gestión, el sistema no está funcionando».

En materia de viviendas sostuvo que «Galli quiere mostrar un plan habitacional que no tiene, entonces casas de la UOCRA, del barrio Educadores y no puede hablar de lo que tiene que hablar que es de su plan de vivienda, del fracaso de las TUVI, que no menciona en ningún momento».

«No hay gestión», sintetizó Landívar.

«Al discurso le falta hablar de políticas públicas concretas, de gestión concreta, para nosotros es importante hablar de un plan de vivienda, de un sistema de salud preventivo, le falta hablar de herramientas concretas de transformación de la ciudad», dijo la concejal.

Por último sostuvo, «es la primera vez que concurro una sesión donde hay aplaudidores, personas que tenían que aplaudir en determinado momento».

