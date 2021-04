“Si no hacemos un trabajo educativo, humanizador, este país se nos va a la mierda”, dijo el Arzobispo de La Plata

Este viernes en declaraciones FM Cielo, el arzobispo de La Plata, Tucho Fernández, se mostró preocupado por la actitud de la sociedad frente a la pandemia.

“Hay algo que a mi me duele y yo creía que esto que está pasando nos iba a humanizar. Durante unos meses creí que eso estaba ocurriendo, pero en los últimos meses tengo la impresión de que estamos en una especie de nerviosismo, de angustia individualista, de sálvese quien pueda. Incluso la cosa se politiza, y cuando pasa eso se pierde toda racionalidad”.

Además dijo “estoy preocupado por eso, porque esta podría ser una gran ocasión para nacer como humanidad de una manera distinta. Pasa con las vacunas, donde hay muchos países que no tienen acceso. Uno pensaba que en una situación de catástrofe no se iba a pensar más, ni siquiera en la propiedad de las patentes, sino en el bien de todos, pero no está ocurriendo”.

“La única manera de avanzar y resolver los problemas es que, aún teniendo diferencias, seamos capaces de hacer un aporte para salir adelante. Después seguiremos discutiendo otras cosas, pero en este momento, como en una guerra, como en situaciones extremas, no cabe otra más que dejar de lado diferencias y pensar en la gente, que es pensar en personas que están con mucha angustia”, expresó.

En la misma entrevista que puede leerse completa en el portal Infocielo sostuvo: “acá hay algo que dice el Papa Francisco: estamos acostumbrados a vivir en un lugar que nos da cierta seguridad, cierta comodidad, y parece que detrás de las paredes no existiera nada. Como a los pobres no los ven, más que alguno que esté tirado por ahí en el centro, los que viven por acá ignoran que existen estas casas donde hay angustia por el día a día, por la comida, por chicos que no tienen acceso al mínimo recurso. Como no los ven, viven como si no existieran. Cuando no tenés una persona en tu casa que esté enferma, aunque estén desbordados los hospitales, vivís como si eso no existiera. Eso nos indica que hay un trabajo educativo, espiritual, humanizador, que tenemos que empezar a hacer porque sino esté país se nos va a ir a la mierda”.

“Se habla mucho de que este virus es consecuencia de un desfasaje de la humanidad muy difícil de remontar ahora, y que por lo tanto podemos tener este tipo de epidemias muy frecuentemente. Y la gente que vive en la economía informal va a vivir de angustia en angustia y son los que particularmente tenemos que mirar en circunstancias como esta. Pero un sector de la sociedad argentina los desprecia profundamente, no los considera seres humanos con la misma dignidad”, afirmó.