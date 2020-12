Siguen las quejas y reclamos por la falta de luz en la zona rural

Foto: Radio Olavarría

Son varios los productores agropecuarios del Partido de Olavarría que siguen sin energía después del temporal.

El productor agropecuario y ex funcionario municipal Juan Manuel Dolagaray contó el panorama que vive el sector a raíz de la falta de energía en algunos sectores del Partido de Olavarría luego del intenso temporal de viento registrado semanas atrás.

Dolagaray habló con el portal Zona Campo y expresó: “lamentablemente uno ya se viene acostumbrando a estar sin luz en el campo, no es del 2020. Lo particular de éste caso es que llevamos demasiados días sin luz, uno ya está acostumbrado a estar uno o dos días, con un grupito electrógeno, cosa que muchos ya tenemos en el campo, vos podés estar, o sea, podés aguantar los freezer y las heladeras, los electrificadores, etc”.

Contó que “la línea de Pourtalé, que es la línea a la que nosotros pertenecemos, es una línea del año 70, 75 y está totalmente amortizada. Si bien se han hecho trabajos puntuales de mantenimiento, como cambio de aisladores, algunos palos que se han quebrado, es una línea muy vieja como hay muchas líneas de la misma época, entonces bueno necesitan una reparación más efectiva”.

“Yo pasé las fiestas con mis viejos, que son personas ya grandes que viven en el campo, y me vine con ellos. El problema es que no teníamos nada frío, porque las heladeras no alcanzaban a enfriar, el freezer tampoco, el generador lo prendíamos 4 – 5 horas por día, pero con las altas temperaturas no alcanzaba a recuperaba el frío. A oscuras no lo pasamos, porque teníamos el grupo electrógeno pero después de que brindamos con mi viejo, apagamos el motor”, dijo además

“La verdad que fue feo porque uno está acostumbrado a vivir con luz, a vivir con internet, porque tenemos poca señal telefónica y tenemos internet en el campo que funciona con energía eléctrica el router funciona con energía eléctrica así que la verdad que cortamos la luz en o cortar algunos córtala se nos corta internet y se nos corta se corta todo el servicio que tenemos de comunicación”, agregó.

Conto además que tiene “dos potreros que le doy agua con una bomba eléctrica, por lo que tuve que sacar la hacienda de esos cuadros porque con el calor que hacía, no alcanzaba a llenar el tanque con la motobomba, por lo que tuve que hacer una rotación de Hacienda. Después, en otro potrero, me voltearon los eléctricos porque ya al tercer día los animales prueban que no tienen corriente y se te pasan de una parcela a otra. Tuve que hacer toda una rotación de hacienda y poner un equipo que tenía con pantalla solar”.

Dijo que en cuanto “a la parte hogareña tuvimos que tirar algo de comida, la verdad sobre todo carne que teníamos en el freezer de la heladera que fue lo primero que se descongeló, el resto lo donamos. Y después, todo lo que es el agua para bañarse.. O sea, no tener agua, no poder prender la bomba, no poder utilizar el lavarropa todo lo que uno está acostumbrado a utilizar con la energía eléctrica”.

“Los primeros días no nos contestaron los reclamos. Recién al cuarto día recibieron el reclamo; seguramente los primeros días estaban complicados con los casos en la ciudad y cortes en muchos lugares y actuaron más en esa zona. Ya al sexto día se repuso la luz y se volvió al cortar a los 20 minutos. Después vino otra vez a la mañana del día séptimo día y se nos volvió a cortar a la tarde. Los reclamos son atendidos lo que pasa que estaban funcionando una o dos cuadrillas del sistema eléctrico rural para toda la extensa zona, que no llegaron a cumplir con todos los reclamos que había en la zona rural. Te puedo decir que trabajaron el 24/12 hasta la tarde, porque nos dieron luz y se volvió a cortar”, dijo.

