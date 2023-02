Sileoni sobre la reforma de la educación secundaria: “Buena parte de la oposición no entendió el tema, no hay facilismos”

Tras la polémica que generó la intención de modificar la estructura de la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires, el Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dio una conferencia de prensa en La Plata donde ratificó que el tema será tratado el año próximo tal como estaba previsto, por lo que no se dio marcha atrás con la reforma, y lamentó el tenor que tomó la discusión.

Además, expresó que “como estaba planificado”, durante este año se buscará “avanzar en la intensificación de la enseñanza, en las pruebas escolares, en jornadas institucionales de convivencia, en la asistencia y en la planificación de la enseñanza, que son los otros temas que se trabajaron en esta actualización”.

En tanto, Sileoni se refirió al impacto que tuvo el tema en los medios de comunicación y a las críticas de buena parte de la oposición, que centraron el debate en la idea de que el proyecto plantea solamente la eliminación de la repitencia.

“Hemos hecho una discusión en los canales institucionales, en el Consejo General de Educación y la discusión terminó en los canales de televisión, y entonces lo primero que queremos decirle a la sociedad es que la matriz de la educación secundaria es un tema de gran complejidad, es un tema que exige un tratamiento más desapasionado, donde podamos hacer argumentaciones complejas y, en algún sentido, esto no ocurrió”, aseveró el funcionario.

“Buena parte de la oposición no entendió el tema que nosotros estamos proponiendo y en algún sentido duele el giro de esta discusión que termina metida en el medio de la campaña electoral. No hay facilismos, no hay flexibilización, no queremos pasar a todos los chicos de año, no es cierto que propongamos eso”, subrayó.

Sobre el proyecto puesto en debate el titular de la cartera educativa bonaerense sostuvo que no busca “tener chicos dóciles, los que dicen esto piensan que las autoridades pueden manejar a los chicos y nosotros que tenemos la enorme satisfacción de tratar con ellos sabemos que son seres libres, pensantes”.

Sobre la repitencia y su posible eliminación, Sileoni fue categórico: “La repitencia termina siendo el tema cuando en realidad no es el tema central”. En esa línea, se permitió reflexionar: “La repitencia tiene 110 años en el sistema educativo. Lo que ha cambiado el mundo respecto de aquel mundo de 1910, lo que han cambiando las sociedades, y nosotros no podemos discutir la repitencia porque allí hay una matriz profunda que pareciera que nos impide salir de ese tema. ¿Es necesario cambiar la escuela secundaria? ¿O no es necesario?”.

En ese sentido, apuntó: “Queremos salir de esa matriz original y pensar otros modos, hoy un estudiante que tiene doce materias, aprueba nueve, no aprueba tres y tiene que recursar todo el año, y ¿cuál es el reconocimiento que le hacemos a ese estudiante de las nueve que aprobó? Nosotros creemos un reconocimiento, creemos que la materia aprobada no se recursa, creemos que los chicos, las chicas cuando les reconocemos los logros y los acompañamos, van a andar mejor”.

Sobre la situación de las trayectorias escolares de lso estudianets de escuelas secundarias, Sileoni admitió que “de 100 chicos que cursan terminan 60 en tiempo y forma, otros 20 tardan un tiempo más en recibirse y 20 abandonan”. Con esos datos, analizó: “Repetís una vez, te vestís de héroe y volvés; repetís una segunda vez, dejás la escuela. La secuencia es: repitencia, repitencia y abandono. Y no abandonan todas las clases sociales, abandonan solo algunos chicos que no pueden tener con ellos un Estado que los acompañe. Entonces contestamos esa pregunta: creemos que hay que modificar la secundaria. Y tomamos un camino, y allá cuando tomamos un camino, claro que puede ser discutible el camino que tomamos”.

Sobre el planteo de un camino a seguir, recordó su gestión como Ministro de Educación de la Nación, y apuntó directamente contra la exgobernadora María Eugenia Vidal: “¿Qué marca le ha dejado a la educación argentina el macrismo, qué marca positiva le ha dejado a la educación bonaerense el vidalismo?

“No proponemos el facilismo, nadie debe aprobar lo que no sabe. Somos, ustedes saben, defensores de los derechos, el derechos es a estudiar, no es a aprobar y eso lo tenemos claro”. consideró.

Sileoni estuvo acompañado por l subsecretaria de Educación, Claudia Brachi; por el jefe de Gabinete, Pablo Urquiza; y por el director de Educación Secundaria de la Provincia, Gustavo Galli. (DIB) ACR

