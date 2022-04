Sin corazón: Destruyeron el desfibrilador del Parque Eseverri

En la madrugada de este domingo vándalos destruyeron el desfibrilador ubicado en el Parque Eseverri, perteneciente a la Secretaría de Salud del Municipio.

El hecho fue detectado luego de un llamado de la central de alarmas al Centro de Monitoreo Municipal.

En principio sólo se registraron daños dado que el desfibrilador fue hallado muy cerca de donde se produjo el hecho de vandalismo.

Intervino personal de la Subsecretaría de Seguridad que conservó el elemento para someterlo a distintas pericias, particularmente dactilares.

Olavarría «Ciudad Cardioprotegida»

El Programa Ciudad Cardioprotegida es el (Ordenanza N° 4345/18 – Municipio Cardioprotegido), resultado del trabajo conjunto entre el Municipio y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Dicho Programa tiene como objetivo capacitar en RCP (Reanimación Cardio – Pulmonar) adultos y pediátricos y manejo de DEA (Desfibrilador Externo Automático) a todos los agentes de dependencias municipales, instituciones educativas públicas y privadas, Policía, Bomberos y Ejército de nuestro Partido.

En la ciudad son más de 27 los espacios que cuentan con DEA, un aparato que diagnostica y trata el paro cardiorespiratorio, pudiendo, salvo situaciones excepcionales, restablecer el ritmo cardíaco.

Los sitios que disponen de esta aparatología tanto en Olavarría como en las localidades son los siguientes: Aeródromo, Facultad de Ciencias de la Salud, EEST N° 1 ex Industrial, EEST N° 2, EES N° 6 ex Nacional – EES N° 8 ex Comercial, EES N° 10 ex Normal, Terminal de Ómnibus, CCO – CEMO, Campus Universitario UNICEN, Palacio San Martín, Centro Cultural Municipal “San José”, Cuartel de Bomberos Voluntarios, Regimiento de Caballería de Tanques 2, Nativa Seguros, Banco Santander Río, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Club Estudiantes, Cementos Avellaneda, Parque Helios Eseverri, Planta Depuradora Loma Negra, Espigas, Sierra Chica, Loma Negra, Hinojo, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Recalde.

El Programa Ciudad Cardioprotegida es una adhesión a la normativa nacional (Ley 27159) y Provincial (Ley 14794).

