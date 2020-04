Kicillof se hará el hisopado “si da más tranquilidad” y descartar que este contagiado

El gobernador dijo que no realizará el aislamiento porque no lo indica el protocolo y ratificó que no tiene ningún síntoma.

El gobernador Axel Kicillof dijo este jueves que si genera más “tranquilidad” se realizará el hisopado para descartar Covid-19 y confirmó que no participará en forma presencial de la reunión que convocó el presidente Alberto Fernández con mandatarios de todo el país, esta tarde en Olivos.

La decisión fue adoptada por precaución luego de que se confirmara que varios médicos y enfermeros de un hospital de San Martín, donde estuvo el viernes pasado, contrajeron coronavirus.

“El viernes estuve en el Hospital de San Martín inaugurando obras. No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad, sino con el director, y por eso el protocolo no establece aislamiento, pero hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente y los gobernadores a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad”, aseguró el mandatario bonaerense en diálogo con radio La Red.

Y agregó: “No voy a exponer a quienes tienen altas responsabilidades a cualquier riesgo, de todas formas no corresponde por protocolo que me haga el hisopado, pero estoy hablando con los médicos para ver qué conviene, si recomiendan el hisopado me lo voy a hacer y a comunicar el resultado de manera inmediata”.

“Yo voy a seguir recorriendo, tomando siempre todos los recaudos para cuidar a la gente y a mi familia; me toca abrir instalaciones y estar presente… no me voy a quedar guardado en mi casa”, continuó Kicillof.

El gobernador sostuvo que “los contagios intrahospitalarios son una preocupación de todos”. Y amplió: “Lo que tenemos que hacer es usar todos los protocolos. En la PBA desde el lunes vamos a poner como obligatorio el tapa bocas y el tapa nariz. No queremos que la gente use los barbijos que son para los médicos”.

Respecto a cuándo podría producirse el pico de la enfermedad, el gobernador señaló que la dinámica de contagio se va corriendo y que hoy se habla de “fines de mayo o principios de junio”.

“Hoy leía que los países donde el pico en principio aflojó están viendo cómo salir de la cuarentena, no hay mucha experiencia internacional. Nosotros estamos en un momento donde de ninguna manera podemos pasar a una flexibilización, tenemos que pasar a una profundización con una cuarentena administrada”, amplió en las declaraciones radiales.

En ese sentido, dijo que “seguimos teniendo contagios y la enfermedad avanza. Tenemos que evitar que los contagios se den todos juntos súbitamente y esto desborde el sistema de salud. En la PBA no alcanzaban las camas usualmente en un invierno. Como no hay vacuna de lo que se trata es a través de medidas diversas evitar que los contagios sean todos juntos”.

En tanto, sobre la posibilidad de llevar adelante una “cuarentena administrada” en los 58 municipios bonaerenses en los que no hay casos, sostuvo que si finalmente se decide será “con un monitoreo permanente y con la posibilidad de ir tomando un paso y después volver atrás”.

“Estamos hablando con los intendentes, hay 58 municipios que tienen cero contagios, eso tampoco es obra del azar”, sostuvo el gobernador. “En muchos pueblos se van a tomar más medidas para impedir el ingreso del contagio y ensayar con algunas actividades que podrían llevarse adelante pero con protocolos muy estrictos, no es relajarla, sino hacerla más dura, porque los controles en los ingresos se van a volver más rígidos”, agregó. (DIB) MCH

